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Caleta-Car avec la Croatie
Caleta-Car avec la Croatie (Photo by KARIM JAAFAR / AFP)

Croatie : dernier test pour Duje Caleta-Car (OL) et ses compatriotes

  • par Gwendal Chabas

    • Battue par la Belgique mardi, la Croatie rencontre la Slovénie ce dimanche (20h45). L'ultime répétition pour Duje Caleta-Car et ses coéquipiers avant le Mondial.

    Dans dix jours, plus le droit à l'erreur. La Croatie défiera l'Angleterre lors de son premier match de la Coupe du monde. Un choc d'entrée. Avant ça, les joueurs des Balkans aimeraient se rassurer un peu. Car leur dernière sortie face à la Belgique n'a pas dû leur conférer beaucoup de confiance (défaite 2-0 mardi). Une rencontre que n'a pas disputée Duje Caleta-Car. Il est d'ailleurs ailleurs des rares footballeurs à ne pas avoir joué cette partie.

    Dernière ligne droite avant les États-Unis

    En sera-t-il autrement ce dimanche ? Les Croates affrontent la Slovénie à partir de 20h45. L'ultime galop d'essai pour Luka Modrić et ses compatriotes durant cette préparation. Ensuite, ils rallieront les États-Unis, terre de leurs trois affiches de poule. Après les Anglais, ils affronteront le Panama puis le Ghana d'Ernest Nuamah.

    Plus tôt, les observateurs de l'académie lyonnaise auront peut-être un œil sur République démocratique du Congo - Colombie au tournoi Mauric Revello. Les Congolais de Prince Mbatshi et Nehemie Lurika aimeraient poursuivre sur la lancée de leur succès 3 à 0 face à la Chine mardi.

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