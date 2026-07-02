Nouvelle journée de 16es de finale à la Coupe du monde. Dans la nuit de jeudi à vendredi, Duje Caleta-Car et la Croatie affrontent le Portugal.
Après la déception du Sénégal de Moussa Niakhaté et le bonheur des États-Unis de Matt Turner, le Mondial se poursuit. Les 16es de finale sont toujours en cours, jusqu'à ce week-end. Le programme est assez éclectique ce jeudi, avec un Espagne - Autriche (21 heures), suivi d'un intriguant Portugal - Croatie à 1 heure du matin. Un choc, au moins dans le nom, avec Duje Caleta-Car qui est concerné par cette affiche.
Les Croates se sont repris
Celui qui est désormais officiellement de retour à l'OL ne devrait néanmoins pas démarrer la partie comme titulaire. Il n'a pas encore joué la moindre minute dans ce tournoi. Avec le début de la phase à élimination directe, on peut même penser qu'il a peu de chances d'entrer en jeu sur cette affiche à fort enjeu. Deuxièmes de leur poule, les Croates ont en tout cas un coup à jouer. Ils ont réussi à se relancer après leur défaite inaugurale contre l'Angleterre (4-2). Certes de peu, mais ils ont battu le Panama (1-0) puis le Ghana (2-1).
En face, les Portugais ont outrageusement dominé l'Ouzbékistan (5-0). Mais à côté de ça, ils ont échoué à s'imposer face à la République démocratique du Congo (1-1) et la Colombie (0-0). L'affrontement pourrait donc être assez indécis. Sachant que le vainqueur retrouvera les Espagnols ou les Autrichiens au tour suivant.
Le Portugal est normalement bien plus fort.
Ce n' est plus les Croates de 2018.
Et ça donnerait un Espagne Portugal explosif au tour suivant 💥💣