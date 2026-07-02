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Caleta-Car avec la Croatie
Caleta-Car avec la Croatie (Photo by KARIM JAAFAR / AFP)

Coupe du monde : un choc face au Portugal pour la Croatie de Caleta-Car (OL)

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Nouvelle journée de 16es de finale à la Coupe du monde. Dans la nuit de jeudi à vendredi, Duje Caleta-Car et la Croatie affrontent le Portugal.

    Après la déception du Sénégal de Moussa Niakhaté et le bonheur des États-Unis de Matt Turner, le Mondial se poursuit. Les 16es de finale sont toujours en cours, jusqu'à ce week-end. Le programme est assez éclectique ce jeudi, avec un Espagne - Autriche (21 heures), suivi d'un intriguant Portugal - Croatie à 1 heure du matin. Un choc, au moins dans le nom, avec Duje Caleta-Car qui est concerné par cette affiche.

    Les Croates se sont repris

    Celui qui est désormais officiellement de retour à l'OL ne devrait néanmoins pas démarrer la partie comme titulaire. Il n'a pas encore joué la moindre minute dans ce tournoi. Avec le début de la phase à élimination directe, on peut même penser qu'il a peu de chances d'entrer en jeu sur cette affiche à fort enjeu. Deuxièmes de leur poule, les Croates ont en tout cas un coup à jouer. Ils ont réussi à se relancer après leur défaite inaugurale contre l'Angleterre (4-2). Certes de peu, mais ils ont battu le Panama (1-0) puis le Ghana (2-1).

    En face, les Portugais ont outrageusement dominé l'Ouzbékistan (5-0). Mais à côté de ça, ils ont échoué à s'imposer face à la République démocratique du Congo (1-1) et la Colombie (0-0). L'affrontement pourrait donc être assez indécis. Sachant que le vainqueur retrouvera les Espagnols ou les Autrichiens au tour suivant.

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    1 commentaire
    1. Juni38
      Juni38 - jeu 2 Juil 26 à 15 h 08

      Le Portugal est normalement bien plus fort.
      Ce n' est plus les Croates de 2018.
      Et ça donnerait un Espagne Portugal explosif au tour suivant 💥💣

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