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Alejandro Gomes Rodriguez lors d'OL - RWDM Brussels
Alejandro Gomes Rodriguez lors d’OL – RWDM Brussels (crédit : David Hernandez / OetL)

Mercato : ces joueurs qui reviennent de prêt à l'OL

  • par Gwendal Chabas

    • Ils sont nombreux, ce 1er juillet, à officiellement regagner l'OL. Pas moins de sept joueurs, aux situations bien différentes, sont dans ce cas.

    C'est le grand chassé-croisé du 1er juillet. Non, on ne parle pas ici des bouchons sur l'autoroute lors des vacances estivales, mais bien des retours et des départs dans les clubs, alors que démarre la nouvelle saison. Ce mercredi, plusieurs joueurs quittent ou reviennent officiellement à l'OL. Dans le second sens, pas moins de sept éléments prêtés en 2025-2026 appartiennent de nouveau à l'Olympique lyonnais.

    Qui restera cet été ?

    Des situations extrêmement différentes selon les profils. Prenons Alejandro Gomes Rodríguez et Enzo Molebe. Ils sont encore jeunes, et il sera intéressant de voir ce que les dirigeants rhodaniens prévoient pour les deux attaquants. Mahamadou Diawara n'est pas beaucoup plus vieux (21 ans), mais il sort d'une expérience très compliquée au Royal Antwerp et ne semble pas rentrer dans les plans du staff.

    Quid également du gardien Justin Bengui (20 ans), qui a disputé seulement huit rencontres en D2 belge avec le RWD Molenbeek ? Son contrat court jusqu'en 2028. Enfin, pour les trois derniers, la question ne se pose pas. Matt Turner, Duje Caleta-Car et Paul Akouokou sont invités à trouver d'autres projets. Les deux premiers sont au Mondial, le second ne devrait pas s'entraîner avec le groupe de Paulo Fonseca cet été.

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