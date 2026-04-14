En difficulté au Royal Antwerp, où il n’a plus joué depuis de longs mois, Mahamadou Diawara devrait revenir à Lyon à l’issue de son prêt en Belgique. Mais l’OL ne compterait pas sur lui.

Arrivé de la capitale à l’été 2023 alors qu’il n’avait encore jamais joué chez les professionnels, Mahamadou Diawara aura montré, par intermittence, des choses intéressantes sous le maillot lyonnais, sans toutefois parvenir à s’imposer durablement.

Prêté au Havre sans option d’achat en janvier 2025, il aura contribué à maintenir le club doyen dans l’élite (15 rencontres), sans apparaître, une nouvelle fois, comme incontournable aux yeux de son entraîneur, Didier Digard.

Une expérience pénible en Belgique

De retour à l’OL l'été passé, le natif de Longjumeau espérait avoir sa chance avec Paulo Fonseca. Mais, dès la préparation, il a pu observer son déclassement au sein de la hiérarchie des milieux lyonnais, notamment avec l’arrivée de Tyler Morton et l’éclosion de Khalis Merah.

Les deux parties ont donc décidé de partir sur un nouveau prêt, cette fois-ci en Belgique, au Royal Antwerp, avec une option d’achat à hauteur de 3 millions d’euros. Selon les informations de Onze Mondial, le club flamand ne devrait pas la lever. Plus apparu sous le maillot rouge anversois depuis le 7 décembre dernier et une victoire probante contre Genk (3-0), Mahamadou Diawara vit un calvaire. Il oscille désormais entre les matchs sur le banc ou hors du groupe.

Au total, il aura participé à huit affiches avec les Belges, dont sept comme titulaire. Aujourd'hui, il est mis de côté après un changement de politique. L'expérience avait plutôt bien démarré, avant de tourner au fiasco en raison de choix de la direction cet hiver.

L'OL en attendrait 1,5 M€

Il devrait ainsi revenir dans le Rhône à l'intersaison. Toujours selon nos confrères, l’OL aurait carrément fixé son prix pour le joueur de 21 ans. Les dirigeants en attendraient 1,5 M€. Des formations de Ligue 1 pourraient venir aux renseignements cet été, alors que son nom a été associé à diverses écuries lors des mercatos précédents. Quoi qu'il en soit, l’avenir de Mahamadou Diawara semble s’écrire loin de la capitale des Gaules.