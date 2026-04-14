Ligue 1 : le programme des concurrents de l'OL pour l'Europe

La course se poursuit. À cinq journées du terme, quatre points séparent le 3e du 7e. Découvrez le calendrier des adversaires de l'OL sur la fin de saison.

La lutte promet d'être acharnée jusqu'au bout. De Lille, 3e, à Monaco, 7e, quatre points séparent cinq équipes, dont l'OL. Une bataille acharnée pour l'Europe en Ligue 1 entre cinq formations qui devront se départager sur les cinq dernières journées. Et il pourrait y avoir un déçu, le 7e, si Lens (2e), voire Strasbourg (8e) ne remporte pas la Coupe de France. Voici le calendrier des concurrents de l'Olympique lyonnais (dont le programme est à lire ici).

Le calendrier des équipes concurrentes au podium (en gras, les confrontations directes) :

Lille (53 pts, 3e)

Lille - Nice (18/04)

Paris FC - Lille (26/04)

Lille - Le Havre (03/05)

Monaco - Lille (09/05)

Lille - Auxerre (16/05)

OM (52 pts, 4e)

Lorient - OM (18/04)

OM - Nice (26/04)

Nantes - OM (01/05)

Le Havre - OM (09/05)

OM - Rennes (16/05)

Rennes (50 pts, 6e)

Strasbourg - Rennes (19/04)

Rennes - Nantes (26/04)

OL - Rennes (03/05)

Rennes - Paris FC (09/05)

OM - Rennes (16/05)

Monaco (49 pts, 7e)