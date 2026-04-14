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Rémi Himbert face à Timothy Weah lors d'OM - OL
Rémi Himbert face à Timothy Weah lors d’OM – OL (Photo by CLEMENT MAHOUDEAU / AFP)

Ligue 1 : le programme des concurrents de l'OL pour l'Europe

  • par Gwendal Chabas
  • 2 Commentaires

    • La course se poursuit. À cinq journées du terme, quatre points séparent le 3e du 7e. Découvrez le calendrier des adversaires de l'OL sur la fin de saison.

    La lutte promet d'être acharnée jusqu'au bout. De Lille, 3e, à Monaco, 7e, quatre points séparent cinq équipes, dont l'OL. Une bataille acharnée pour l'Europe en Ligue 1 entre cinq formations qui devront se départager sur les cinq dernières journées. Et il pourrait y avoir un déçu, le 7e, si Lens (2e), voire Strasbourg (8e) ne remporte pas la Coupe de France. Voici le calendrier des concurrents de l'Olympique lyonnais (dont le programme est à lire ici).

    Le calendrier des équipes concurrentes au podium (en gras, les confrontations directes) :

    Lille (53 pts, 3e)

    • Lille - Nice (18/04)
    • Paris FC - Lille (26/04)
    • Lille - Le Havre (03/05)
    • Monaco - Lille (09/05)
    • Lille - Auxerre (16/05)

    OM (52 pts, 4e)

    • Lorient - OM (18/04)
    • OM - Nice (26/04)
    • Nantes - OM (01/05)
    • Le Havre - OM (09/05)
    • OM - Rennes (16/05)

    Rennes (50 pts, 6e)

    • Strasbourg - Rennes (19/04)
    • Rennes - Nantes (26/04)
    • OL - Rennes (03/05)
    • Rennes - Paris FC (09/05)
    • OM - Rennes (16/05)

    Monaco (49 pts, 7e)

    • Monaco - Auxerre (19/04)
    • Toulouse - Monaco (25/04)
    • Metz - Monaco (02/05)
    • Monaco - Lille (09/05)
    • Strasbourg - Monaco (16/05)
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    2 commentaires
    1. Avatar
      stylo - mar 14 Avr 26 à 12 h 06

      MERCI Gwendal !
      le calendrier de rennes me parait le plus compliqué...
      difficile d'en sortir des vérités, il y a des choses difficiles à pronostiquer, ex. Monaco qui gagne contre l'OL et l'om et perd contre le pfc.

      Signaler
      1. Avatar
        BadGone91 - mar 14 Avr 26 à 12 h 16

        Oui moi je ne me fie plus du tout au calendrier ! On voit Monaco qui se fait rouler dessus par le Paris FC, et nous on fait match nul contre Angers...

        J'attends juste de voir 😉

        Signaler

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