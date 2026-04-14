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Adam Karabec lors de Rennes - OL
Adam Karabec lors de Rennes – OL (Photo by DAMIEN MEYER / AFP)

L1 : quel calendrier pour l’OL sur la fin de saison ?

  • par Tristan Le Pezennec
  • 1 Commentaire

    • Alors qu’il vient de se relancer en venant à bout du FC Lorient (2-0), l’OL peut aborder sa fin de saison avec plus de confiance. Il en aura besoin, tant son calendrier s’annonce ardu.

    Cinquième de Ligue 1, l’OL a bien fait de l'emporter dimanche contre Lorient (2-0), car tous ses concurrents, à l’exception de Monaco, ont gagné ce week-end. Rennes, Marseille et Lille ont fait le boulot, mais l’Olympique lyonnais est toujours dans la course alors qu’il ne reste que cinq journées à disputer.

    Il semble avoir vécu plusieurs saisons dans une seule, tant les dynamiques ont participé à faire évoluer la perception de cet exercice 2025-2026. Si une absence de qualification pour la Ligue des champions aurait été des plus logiques en août dernier, elle laisserait presque un goût d'inachevé après la folle période au cours de l'hiver.

    Le Parc des Princes pour commencer

    Aujourd’hui, tout est possible pour la formation rhodanienne, à qui il ne reste plus que la Ligue 1 pour rêver. Elle aura de gros rendez-vous à disputer, et ce dès dimanche avec le déplacement le plus compliqué de la saison, au Parc des Princes, pour y affronter le PSG (20h45). S’il n’y a pas réellement de moment idéal pour défier l’une des meilleures équipes du monde, une semaine avec un quart retour de Ligue des champions au milieu pourrait être la moins défavorable des options.

    Trois matchs à la maison

    Ensuite, les coéquipiers de Corentin Tolisso recevront Auxerre (25/04), barragiste et qui n’a gagné que trois fois depuis le match aller fin novembre (0-0), puis le Stade Rennais (03/05), sixième et qui revit depuis l’arrivée de Franck Haise sur le banc. Avec notamment le meilleur buteur du championnat, l’ancien Lyonnais Estéban Lepaul.

    Pierre Sage et Lens pour terminer

    Le dernier déplacement se fera à Toulouse, au Stadium, où les Rhodaniens sont invaincus depuis huit rencontres et une défaite en août 2014 (1-2). Enfin, le rideau de 2025-2026 se baissera lors de la 34e journée face au RC Lens. Une affiche particulière qui rappellera des souvenirs. L'enjeu sera sans doute énorme autour de cette confrontation. À condition de faire le travail jusque-là, il se pourrait bien que le destin européen de l'OL se joue le 16 mai, contre Pierre Sage.

    Le calendrier de l'OL :

    OL (51 pts, 5e)

    PSG - OL (19/04)

    OL - Auxerre (25/04)

    OL - Rennes (03/05)

    Toulouse - OL (09/05)

    OL - Lens (16/05)

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    1 commentaire
    1. Avatar
      stylo - mar 14 Avr 26 à 10 h 06

      ça va être sacrément tendu...
      ça aurait été bien de recenser dans l'article les calendriers des autres équipes parce qu'on a un mini championnat à 5 à disputer

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