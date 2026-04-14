Jérôme Brissard sera aux commandes de PSG - OL

Pour la 3e fois en 2026, Jérôme Brisard arbitrera un grand rendez-vous de l'OL. Il sera au sifflet du choc face au PSG dimanche soir.

Reparti sur de meilleures bases après sa victoire face à Lorient ce week-end (2-0), l'OL est-il en mesure d'enchaîner ? Il ne faut pas se leurrer, ce sera difficile dimanche prochain sur la pelouse du PSG. Certes, les Parisiens iront à Liverpool ce mardi en quarts de finale de la Ligue des champions. Mais ils auront largement le temps de s'en remettre, surtout en cas de qualification, avant le choc dominical à 20h45 le 19 avril.

Sauf que dans la course à l'Europe, l'Olympique lyonnais n'a pas beaucoup le droit à l'erreur. Alors ce voyage au Parc des Princes s'annonce ardu, oui, mais potentiellement crucial pour la suite. Afin de diriger les débats, nous retrouverons Jérôme Brisard, un des sifflets "vedettes" de la Ligue 1. En effet, à 40 ans, il dispose d'une solide expérience dans l'Hexagone, et un peu à l'international.

Des matchs à polémiques cette saison

Cette année par exemple, ce sera déjà la troisième fois qu'il dirigera une affiche des Rhodaniens. On se souvient des déplacements à Monaco (1-3) et à Marseille (3-2), qui ont engendré à chaque fois leur lot de polémiques. En revanche, il n'y avait pas eu grand-chose à signaler lors du revers 3-2 à Nice en octobre 2025.

Cette quatrième présence de monsieur Brisard contre le Paris Saint-Germain sera particulièrement scrutée. Après le match aller, la prestation de son homologue Benoît Bastien avait créé des remous pour plusieurs raisons. Mais comme souvent dans ces affiches très surveillées, peut-on rétorquer.

Dans sa tâche, il sera aidé par ses assistants Alexis Auger et Steven Torregrossa. Abdelatif Kherradji se chargera du temps additionnel et des changements. Très important pour revisionner certaines images, le duo Mathieu Vernice et Hamid Guenaoui tiendra la Var.