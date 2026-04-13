L'OL se relance face à Lorient... Piqué à vif, Endrick réagit !

  • par David Hernandez
  • 3 Commentaires

    • Après des semaines à manger son pain noir, l'équipe de "Tant qu'il y aura des Gones" a enfin pu parler d'une victoire. En plus de décrypter le succès contre Lorient, le cas Endrick a forcément été évoqué après les piques de Paulo Fonseca et sa mise sur le banc.

    Enfin une victoire ! Le soulagement n'est pas que chez les joueurs et le staff de l'OL. Sur le plateau de "Tant qu'il y aura des Gones", l'équipe de TKYDG a enfin pu reparler des trois points après près de deux mois sans succès à se mettre sous le coude. Ce lundi, les trois points arrachés par les joueurs de Paulo Fonseca ont été décryptés. Au menu, choix forts du coach, coaching gagnant à la pause mais aussi lacunes encore visibles. Il était difficile de passer à côté du dossier Endrick. L'attaquant a enflammé les débats avant et après la rencontre contre Lorient.

    Piqué par Fonseca, le Brésilien a été impliqué sur les deux buts de l'OL contre les Merlus. Une réponse qui laisse à penser que le message a été compris ? Ce sera l'objet du débat de ce nouveau numéro de TKYDG. Enfin, les regards se tourneront vers la prochaine journée de Ligue 1. Ce sera avec un déplacement au Parc des Princes pour affronter le PSG. Une mission impossible alors que la course à l'Europe n'a jamais été aussi serrée ?

    3 commentaires
    1. Juni38
      Juni38 - lun 13 Avr 26 à 19 h 24

      Comprend pas ,nico dit que l'équipe est rincée et les joueurs au bout du rouleau.
      ils jouent une fois par semaine , faut pas déconner .

      Et de critiquer encore Endrick , il doit montrer plus , blabla , franchement ras le bol , arrêtez un peu avec lui .

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      1. Avatar
        Interol - lun 13 Avr 26 à 20 h 25

        C'est parce qu'il y a un historique chargé en terme de blessures, mini blessure qu'on ne connaît pas ou fatigue. C'est encore très récent. Il va falloir attendre peut-être 2 3 semaines pour retrouver un bon état de forme, parce que tu as raison, au rythme actuel, ça devrait aller !

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    2. Juni38
      Juni38 - lun 13 Avr 26 à 19 h 42

      Que du bashing anti endrick toute l'émission , très pénible .
      Ah oui il a été décisif mais il est payé pour ça , pffff

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