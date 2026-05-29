OL Lyonnes - Paris FC : en cas d’égalité, il faudra passer par des prolongations

Spécificité propre à la finale des play-offs de Première Ligue, OL Lyonnes et le Paris FC devront passer par des prolongations en cas d’égalité à l’issue du temps réglementaire.

Elle fait le sel des grandes finales, tant de nombreux moments de légende se sont écrits en son sein. La prolongation pourrait être au rendez-vous de la finale de la Première Ligue ce vendredi (21h). OL Lyonnes et le Paris FC vont s'affronter pour cet ultime rencontre de la saison, sous l'écrasante chaleur de Décines.

Lyon a déjà connu une prolongation cette saison

Mais la décision pourrait bien se faire tard dans la soirée, une fois la nuit tombée, et la témpérature aussi. En cas d'égalité à l'issue des 90 premières minutes, les joueuses auront du rab et partiront pour trente minutes supplémentaires, avant, peut-être, de passer par la redoutée séance de tirs au but. Cela change quelque peu la préparation du match, car, en cas d'égalité lors des demi-finales des play-offs, les équipes concernées passaient directement par la fameuse guerre des nerfs entre un gardien et des tireurs. Cette saison, ce sont dans les prolongations que les coéquipières de Selma Bacha sont allées faire la différence pour éliminer Wolfsburg en quart de finale de Ligue des champions (1-0, 4-0 a.p.).

Trois nuls lors des quatre dernières rencontres

Il ne fait nul doute que les deux formations tenteront de prendre l'avantage le plus tôt possible, mais les derniers affrontements entre Lyonnaises et Parisiennes accréditent encore davantage la possibilité d'assister à trente minutes supplémentaires. Sur les quatre dernières oppositions, trois se sont terminées sur un score de parité. Le Paris FC connaît parfaitement la recette pour faire déjouer les joueuses de Jonatan Giraldez, qui pourraient mettre du temps avant de trouver la faille. Mais tout cela reste de la fiction, et seul le terrain donnera sa vérité. Rendez-vous vendredi soir alors (21h), au Parc OL, pour connaître la suite de l'histoire.