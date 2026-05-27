OL Lyonnes s'apprête à disputer la finale de Première Ligue face au Paris FC vendredi (21h). Le club lyonnais espère attirer du monde au Parc OL alors que 20 000 places ont déjà été vendues.

À trois jours de la finale de Première Ligue face au Paris FC, l’engouement et l’excitation continuent de monter autour d’OL Lyonnes. Plus de 20 000 billets ont désormais trouvé preneur pour cette affiche programmée vendredi soir (21h) au Parc OL. Une affluence qui devrait encore grimper dans les prochains jours pour cet ultime rendez-vous de la saison 2025-2026. Ce mercredi, Vincent Ponsot exprimait son désir de voir "la barre des 25 000 dépassée pour cette finale". Cela en prend en tout cas bien le chemin.

Tenantes du titre, les Fenottes auront l’occasion de conserver leur couronne nationale devant leur public. Après avoir terminé en tête de la saison régulière, les joueuses de Jonatan Giraldez bénéficieront de l’avantage du terrain pour cette finale décisive face au Paris FC, tombeur du PSG en demi-finale (1-0). Une rencontre qui marquera la dernière apparition de Lindsey Heaps sous les couleurs lyonnaises, mais aussi le point final d’une saison palpitante. Les Lyonnaises ont l’occasion d’aller chercher un troisième titre cette saison, histoire, aussi, d’atténuer la déception de la finale de Ligue des champions perdue à Oslo contre le Barça samedi (4-0).

20 euros pour une place et quatre boissons

Pour tenter de garnir encore davantage les travées du Parc OL, OL Lyonnes continue de miser sur différentes animations et offres promotionnelles. Le club propose notamment une formule comprenant une place ainsi que quatre boissons incluses Grâce au code promo d'Olympique-et-Lyonnais, OLETLY, activable en cliquant juste ici, vous pouvez profiter d'une réduction faisant passer la place à 20€ au lieu de 25. De quoi permettre aux supporters lyonnais de profiter de cette finale dans les meilleures conditions malgré la forte chaleur qui s’est emparée de Lyon.