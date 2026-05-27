Mercato : Axel Bargain (GOAL FC), pisté par l'OL, va signer à Dijon

Alors qu'il était suivi par l'OL pour renforcer la réserve, le défenseur central du GOAL FC, Axel Bargain, va rejoindre Dijon, promu en Ligue 2.

Axel Bargain ne rejoindra pas l’OL. Annoncé dans les petits papiers lyonnais ces dernières semaines pour venir renforcer le secteur défensif de l’équipe réserve, le joueur du GOAL FC va prendre la direction de Dijon, champion de National et tout juste promu en Ligue 2, selon Le Progrès. Le club rhodanien suivait avec attention le profil du jeune défenseur central (20 ans) dans l’optique de consolider une arrière-garde jugée trop friable en National 3.

Avec 50 buts encaissés en 26 rencontres, la réserve lyonnaise a montré certaines limites défensives durant l’exercice écoulé, poussant la cellule de recrutement à explorer plusieurs pistes pour apporter davantage de solidité. Christian Bassila avait notamment initié des discussions autour du joueur ces dernières semaines, alors que le défenseur central de Bourgoin, Philippe Nkouka, est également suivi.

Une grosse saison au GOAL FC

Mais c’est donc le DFCO qui devrait récupérer l’un des défenseurs les plus prometteurs de National 2. Arrivé l’été dernier au GOAL FC en provenance de Brest pour découvrir le football des adultes, Axel Bargain s’est rapidement imposé dans le Rhône. À seulement 20 ans, le gaucher a enchaîné les titularisations et participé à 17 matchs de championnat, ainsi qu’à la seule rencontre de Coupe de France disputée par les Rhodaniens, pour deux buts marqués. Solide dans les duels (1m87), propre techniquement et capable de relancer sous pression, le natif de Quimper a parfaitement su s’adapter aux spécificités d’un championnat très relevé.

Avant son passage dans le club de l'ouest lyonnais, il avait été formé au Stade Brestois, où il évoluait depuis 2018. Le défenseur avait notamment disputé la Youth League avec le club breton en 2024-2025. Une trajectoire ascendante qui va désormais se poursuivre à Dijon, avec un premier défi dans le monde professionnel et la découverte de la Ligue 2.