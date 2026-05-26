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Abner lors d'OL - Getafe à Bourgoin
Abner lors d’OL – Getafe à Bourgoin (crédit : David Hernandez)

L'OL retrouvera Bourgoin et Pierre-Rajon courant juillet

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Dans le cadre de sa préparation estivale, l'OL va enchaîner plusieurs matchs dans la région. Après Décines contre Macôn et en attendant certainement le GOAL FC, le club lyonnais retrouvera Bourgoin et son stade de Pierre Rajon, après la mi-juillet. Le nom de l'adversaire reste encore à définir.

    Dans presque un mois jour pour jour, l'OL reprendra déjà l'entraînement à Décines. Le temps passe vite et il faudra vite remettre le bleu de chauffe pour préparer au mieux le troisième tour de qualification de la Ligue des champions. En ce sens, la direction et le staff lyonnais planifient au mieux la montée en puissance, avec notamment la programmation de matchs amicaux. Comme révélé par Olympique-et-Lyonnais, le premier se tiendra le 8 juillet prochain à Décines face à Mâcon, club de National 3. Une mise en température avant un second match qui n'a pas encore été fixé, mais qui devrait se tenir contre le GOAL FC. S'en suivra un troisième, encore dans la région.

    Un troisième déplacement de suite à Rajon

    Comme avancé par nos confrères du Dauphiné Libéré il y a une semaine et qu'Olympique-et-Lyonnais est désormais en mesure de confirmer, l'OL fera bien son retour à Bourgoin-Jallieu à la mi-juillet. La date exacte n'est pas encore entérinée ni l'adversaire, même si une formation suisse (Servette ?) ferait partie des équipes ciblées, mais Paulo Fonseca et ses joueurs iront bien dans l'Isère au cours de leur préparation estivale. Une habitude désormais puisque le club lyonnais a déjà évolué à sept reprises à Rajon. Contre l’Ajax Amsterdam (2017), Fulham (2018), le Servette Genève (2019), Bourg-en-Bresse (2021), le Dynamo Kiev (2022), le Torino (2024) et Getafe le 9 août 2025 avec une victoire 2-1.

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    2 commentaires
    1. OLVictory
      OLVictory - mar 26 Mai 26 à 16 h 58

      Le bilan est mitigé pour l'OL à Pierre Rajon.
      Peut-être que ça aidera nos joueurs à bien se concentrer avant le 3ᵉ tour préliminaire

      Signaler
    2. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - mar 26 Mai 26 à 17 h 29

      On va en LDC et on va rencontrer en prépa des national 3 et peut être le Servette de Genève, waouh notre grand entraîneur va bien commencer sa dernière saison...
      Bon après faudra déjà passer le 3e tour et ensuite le barrage, quand on sait que dès qu'il y a de l'enjeu Fonseca flippe dans son slip rien n'est sur de rien pour s'y retrouver...

      Signaler

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