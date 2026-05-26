De retour de blessure et à la compétition depuis le match contre Rennes, Ernest Nuamah va peut-être disputer la Coupe du monde 2026. L'ailier de l'OL a débuté un stage de préparation avec le Ghana depuis lundi et fait partie des 28 joueurs retenus par Carlos Queiroz.

Après la probable surprise Tanner Tessmann, l'OL va-t-il en vivre une autre plus positive pour le joueur, certainement moins pour le club ? Cela en prend le chemin en tout cas. Depuis lundi, le Ghana a débuté un stage de préparation en vue de la Coupe du monde 2026 sur le sol nord-américain. Absent du match amical disputé vendredi, Ernest Nuamah fait pourtant bien partie des 28 joueurs retenus par Carlos Queiroz. Le sélectionneur portugais va profiter d'une semaine d'entraînement pour affiner sa liste à 26 éléments et l'ailier de l'OL semble plutôt bien parti pour s'inviter dans la compétition.

Trente minutes de jeu depuis son retour

Les Black Stars affronteront le pays de Galles à Cardiff le 2 juin prochain et ce sera peut-être l'occasion pour Nuamah de montrer que la confiance revient petit à petit. Cette convocation n'est probablement pas une bonne nouvelle pour Paulo Fonseca qui aurait sûrement aimé compter sur son ailier cet été. Absent pendant plus d'un an, Ernest Nuamah n'a joué qu'une grosse demi-heure en trois matchs au moment de son retour à la fin de la saison. Une préparation complète ne lui aurait certainement pas fait de mal...