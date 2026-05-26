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Ernest Nuamah (Ghana) à la CAN
Ernest Nuamah (Ghana) à la CAN (Photo by SIA KAMBOU / AFP)

Nuamah (OL) dans le groupe de 28 du Ghana pour un stage avant la Coupe du monde

  • par David Hernandez
  • 4 Commentaires

    • De retour de blessure et à la compétition depuis le match contre Rennes, Ernest Nuamah va peut-être disputer la Coupe du monde 2026. L'ailier de l'OL a débuté un stage de préparation avec le Ghana depuis lundi et fait partie des 28 joueurs retenus par Carlos Queiroz.

    Après la probable surprise Tanner Tessmann, l'OL va-t-il en vivre une autre plus positive pour le joueur, certainement moins pour le club ? Cela en prend le chemin en tout cas. Depuis lundi, le Ghana a débuté un stage de préparation en vue de la Coupe du monde 2026 sur le sol nord-américain. Absent du match amical disputé vendredi, Ernest Nuamah fait pourtant bien partie des 28 joueurs retenus par Carlos Queiroz. Le sélectionneur portugais va profiter d'une semaine d'entraînement pour affiner sa liste à 26 éléments et l'ailier de l'OL semble plutôt bien parti pour s'inviter dans la compétition.

    Trente minutes de jeu depuis son retour

    Les Black Stars affronteront le pays de Galles à Cardiff le 2 juin prochain et ce sera peut-être l'occasion pour Nuamah de montrer que la confiance revient petit à petit. Cette convocation n'est probablement pas une bonne nouvelle pour Paulo Fonseca qui aurait sûrement aimé compter sur son ailier cet été. Absent pendant plus d'un an, Ernest Nuamah n'a joué qu'une grosse demi-heure en trois matchs au moment de son retour à la fin de la saison. Une préparation complète ne lui aurait certainement pas fait de mal...

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    4 commentaires
    1. Avatar
      brad - mar 26 Mai 26 à 7 h 57

      Si il est sélectionné pour la CDM , il sera chaud pour son retour a la prépa , ce sera un avantage pour nous aux barrages. Il doit avoir faim de ballon....

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    2. Avatar
      brad - mar 26 Mai 26 à 8 h 12

      HS......Genesio en passe d'aller à Marseille ? merci les kops , un gone qui ne peut et ne veut pas revenir chez nous , vous avez fait du bon travail mais pas tout a fait comme lui et son bilan depuis son "éviction programmée"....
      Maintenant si il y va , il va me forcer à suivre Marseille ....à dégueuler de vos absurdités.....

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      1. Avatar
        leroilyon - mar 26 Mai 26 à 8 h 26

        C'est surtout n'importe quoi d'aller à Marseille..
        Un an et demi grand max la durée de vie d'un entraîneur la bas..
        Si il a eu du mal à supporter la pression néfaste à Lyon (perso je voulais le garder) celle de Marseille est multiplié par 100..
        Et puis c'est quoi le projet?
        Tout changer pour tout rechanger???

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        1. Avatar
          BadGone91 - mar 26 Mai 26 à 8 h 29

          Genesio pour moi c'est tout l'inverse de ce qu'il faut à l'OM. Il s'est fait tomber dessus, en étant un lyonnais, chez nous... alors à Marseille, il va devoir être très efficace tout de suite sinon il va se faire massacrer.

          Après avec ce club, rien n'est prévisible, donc j'attends de voir.

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