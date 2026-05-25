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Elisa Daupeux arbitrera OL - Montpellier
Elisa Daupeux arbitrera OL – Montpellier (@FFF)

OL Lyonnes - Paris FC : Elisa Daupeux doublera avec la finale de Première Ligue

  • par Gwendal Chabas

    • Après la finale de la Coupe de France, Elisa Daupeux dirigera celle de Première Ligue. Elle sera au sifflet d'OL Lyonnes - Paris FC vendredi.

    Elle aussi fait le doublé. Elisa Daupeux, jeune arbitre de 25 ans, est décidément mise en avant en cette fin de saison. Elle a déjà dirigé la finale de la Coupe de France entre OL Lyonnes et le PSG le 10 mai dernier. Et son exercice 2025-2026 n'est pas terminé, car elle sera aux commandes du dernier match de Première Ligue vendredi. Le choc entre les Lyonnaises et le Paris FC pour le titre de D1.

    Deux victoires d'OL Lyonnes avec elle cette saison

    À 21 heures le 19 avril, madame Daupeux donnera le coup d'envoi de ce duel qui se jouera à Décines. Au-delà de ces deux confrontations, elle avait officié lors du déplacement à Marseille en février. Les deux premiers matchs ont été largement remportés par les joueuses de Jonatan Giráldez (2-6 et 4-1). Jamais deux sans trois ?

    Lors de cette finale, elle comptera sur l'aide de ses assistantes Clémentine Dubreil et Siham Boudina. On y ajoutera la présence de la Var. Le système vidéo reviendra à Mathieu Vernice et Clémence Goncalvès. On ajoutera que Morgane Chignard se chargera des changements et d'annoncer le temps additionnel.

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