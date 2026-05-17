Première Ligue : OL Lyonnes affrontera le Paris FC en finale

Large vainqueur du FC Nantes (8-0), OL Lyonnes attendait de savoir qui sera son adversaire en finale des play-offs de Première Ligue. Grâce à un but en fin de match, le Paris FC se présentera au Parc OL le vendredi 29 mai pour disputer le titre de champion de France.

Il n'y aura pas de troisième finale OL Lyonnes - PSG cette saison. Après la Coupe LFFP et la Coupe de France, la possibilité de voir les deux meilleurs rivaux du championnat de France était bien là. Encore fallait-il que les deux clubs fassent le travail dans leur demi-finale respective. À Décines, les Lyonnaises ont mis une mi-temps, mais le rouleau compresseur a eu raison du FC Nantes avec une victoire sans appel (8-0). À Paris, un peu plus tard dans la soirée, se disputait l'hégémonie parisienne entre le Paris FC et le PSG. Ce sont finalement les coéquipières de Clara Matéo qui ont pris le dessus sur celles de Sakina Karchaoui, au terme d'un match bien moins riche en buts.

Le Paris FC, une équipe accrocheuse

En trouvant la faille à la 88e minute, Hawa Sangaré a joué un mauvais tour au PSG, son ancien club, qui va donc finir cette saison bredouille et avec beaucoup d'interrogations pour la saison prochaine. Le vendredi 29 mai prochain (21h), le Paris FC se rendra de ce fait au Parc OL pour mettre à mal la domination d'OL Lyonnes sur le championnat de France. En quête d'un quadruplé avec la Ligue des champions, les joueuses de Jonatan Giraldez savent que cette finale de Première Ligue ne sera pas une mince affaire. Cette saison, le Paris FC a posé bien des problèmes aux Fenottes avec notamment ce nul à Jean Bouin (0-0).