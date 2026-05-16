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Bojan Zeković, attaquant des U17 de l'OL
Bojan Zeković, attaquant des U17 de l’OL (crédit : David Hernandez)

Académie : les U17 de l'OL affronteront Clermont à Gabriel-Montpied dimanche

  • par David Hernandez

    • Ce dimanche (13h), les U17 de l'OL affrontent ceux de Clermont en quart de finale des play-offs. La rencontre se tiendra dans l'enceinte des professionnels, le stade Gabriel-Montpied. Plus de 5 000 spectateurs sont attendus.

    Vont-ils sauver la saison de l'Académie ? Les U17 de l'OL disputent ce dimanche (13h) leur quart de finale des play-offs. En qualité de deuxièmes, les joueurs de Samy Saci et Mour Paye ont logiquement hérité d'un premier de poule. Le tirage a voulu que ce soit Clermont, premier de la poule D mais qui a fini avec le même total de points que les Lyonnais (52). C'est donc un duel serré qui s'annonce en Auvergne et les conditions seront particulières pour les deux équipes. Avec les U17 et les U19 qualifiés pour les phases finales, Clermont a en effet choisi de "récompenser" ses jeunes pousses avec des quarts qui se joueront dans le stade Gabriel-Montpied, antre de l'équipe professionnelle.

    Les U17 en lever de rideau des U19

    À 13h, Clermontois et Lyonnais lanceront les hostilités de cet après-midi en lever de rideau des U19. En plus d'une enceinte dont ils n'ont pas vraiment l'habitude, les coéquipiers d'Edwin Titalom vont devoir faire face à une affluence plus nombreuse qu'à l'accoutumée. Plus de 5 000 billets gratuits ont trouvé preneur en Auvergne pour assister aux deux rencontres prévues à Gabriel-Montpied. De quoi mettre un peu de pression, mais aussi un surplus de motivation.

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