OL Lyonnes a autorisé Swierot à jouer avec Nantes

Pour la demi-finale de play-offs ce samedi, le FC Nantes pourra compter sur Julie Swierot. Prêtée par OL Lyonnes, la jeune milieu a reçu l’aval lyonnais pour disputer cette rencontre décisive.

Le bonheur est dans le prêt. Depuis deux saisons, Julie Swierot a choisi de faire ses valises pour gratter de l’expérience ailleurs qu’à OL Lyonnes. La concurrence au milieu joue forcément et le club lyonnais voit aussi d’un bon œil ce développement. Que ce soit à Reims la saison passée ou à Nantes actuellement, la championne d’Euro U17 met à profit ses différents prêts. Si les Canaries ont réalisé une belle saison, au point d’accrocher les play-offs de Première Ligue, Swierot n’y est pas étrangère. Toutefois, se posait la question de savoir si la milieu offensive allait pouvoir tenir sa place ce samedi (18h) au Parc OL.

Buteuse lors du match retour de la saison régulière

Généralement, les prêts s’accompagnent d’une clause interdisant à la joueuse en question de jouer contre son club. Si cela avait été le cas sous Sonia Bompastor, Joe Montemurro a pris le contrepied, suivi par Jonatan Giráldez. Présente lors de deux matchs de saison régulière, avec notamment un but lors du match retour, Julie Swierot sera bien présente à Décines malgré le caractère décisif de la rencontre. "Oui, on a donné l’autorisation pour qu’elle joue", nous a déclaré le coach espagnol vendredi. En espérant que l’internationale U23 ne joue pas un mauvais tour à son club formateur.