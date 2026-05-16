Actualités
Fleury Di Nallo inaugurant l'Allée des Lumières à Décines en 2016
Fleury Di Nallo inaugurant l’Allée des Lumières à Décines en 2016 (Photo by CHRISTOF STACHE / AFP)

OL : les obsèques de Di Nallo auront lieu le 20 mai

  • par David Hernandez

    • Décédé le 13 mai, Fleury Di Nallo sera inhumé le mercredi 20 mai en milieu de journée. La cérémonie en l’honneur du meilleur buteur de l’histoire de l’OL se tiendra à 12h30 en l’église Saint-Antoine dans le 7e arrondissement de Lyon.

    Ce dimanche, il y aura l’objectif qu’est la Ligue des champions, mais surtout beaucoup d’émotions. Quatre jours après la triste nouvelle, le Parc OL rendra un hommage appuyé à Fleury Di Nallodécédé mercredi à 83 ans. Le club lyonnais a prévu de saluer la mémoire de son meilleur buteur (222 buts) et après les chants à la gloire de Bernard Lacombe à la 9e minute, comme c'est le cas depuis août dernier, la 10e devrait logiquement permettre de se souvenir de son acolyte, porteur du numéro 10 pendant plus d’une décennie.

    Une cérémonie chez lui dans le 7e arrondissement

    Après ces hommages au stade, les obsèques de Fleury Di Nallo auront lieu en milieu de semaine prochaine, comme indiqué par nos confrères du Progrès. "Petit Prince de Gerland", l'inhumation aura lieu chez lui, bien qu’il résidait à Saint-Priest depuis quelques années. La cérémonie aura lieu le mercredi 20 mai à 12h30 du côté de l’église Saint-Antoine dans le 7e arrondissement de Lyon. Un dernier rendez-vous pour dire adieu à l’une des légendes de l’OL.

    à lire également
    Julie Swierot, jeune attaquante de l'OL, a fait ses débuts contre Lille
    OL Lyonnes a autorisé Swierot à jouer avec Nantes

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Julie Swierot, jeune attaquante de l'OL, a fait ses débuts contre Lille
    OL Lyonnes a autorisé Swierot à jouer avec Nantes 12:30
    Fleury Di Nallo inaugurant l'Allée des Lumières à Décines en 2016
    OL : les obsèques de Di Nallo auront lieu le 20 mai 11:45
    Melchie Dumornay (OL Lyonnes) face au PSG
    Trophées LFFP : Dumornay (OL Lyonnes) en lice pour le doublé ? 11:00
    Paulo Fonseca après la victoire de l'OL contre Lille
    Fonseca scelle son avenir à l’OL 10:15
    Les joueuses d'OL Lyonnes félicitent Jule Brand
    Contre Nantes, OL Lyonnes retrouve la roulette russe des play-offs 09:30
    Pierre Sage lors de Lens - OL
    Lens en roue libre contre l’OL ? Sage répond 08:45
    Marie-Antoinette Katoto lors d'OL Lyonnes - OM
    Marie-Antoinette Katoto avant OL Lyonnes - FC Nantes : "On veut continuer sur notre lancée" 08:00
    Pierre Sage lors de Strasbourg - Lens
    Lens devra se passer d'un joueur contre l'OL 07:30
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Ada Hegerberg, joueuse de l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes - Nantes : 6 000 spectateurs espérés, Hegerberg de retour 15/05/26
    Orel Mangala lors de Belgique - Roumanie à l'Euro 2024
    OL : Fofana et Mangala absents de la liste de la Belgique pour la Coupe du monde 15/05/26
    Endrick après son but pour l'OL contre Laval.
    Mercato : "Ce sera difficile pour Endrick de rester à l’OL" 15/05/26
    Dominik Greif lors de Strasbourg - OL
    Greif avant OL - Lens : "On a encore la possibilité de finir troisièmes" 15/05/26
    Jonatan Giraldez, entraîneur d'OL Lyonnes.
    Jonatan Giraldez avant OL Lyonnes - FC Nantes : "La priorité, c'est Nantes" 15/05/26
    Paulo Fonseca lors d'OL - Celta
    Fonseca avant OL - Lens : "Il est important de finir par une victoire" 15/05/26
    Tyler Morton buteur lors de Lille - OL
    OL - Lens : pubalgie pour Morton, absent pour la dernière de la saison 15/05/26
    Les joueuses d'OL Lyonnes entourant Melchie Dumornay
    OL Lyonnes : Dumornay, Yohannes et Chawinga célébrées par leurs coéquipières 15/05/26
    Corentin Tolisso avec l'équipe de France
    Tolisso (OL) réagit à son absence de la liste des Bleus pour la Coupe du monde 15/05/26
    Tyler Morton à l'échauffement de l'OL avant Le Havre
    Tyler Morton ménagé avant OL - Lens 15/05/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut