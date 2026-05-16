OL : les obsèques de Di Nallo auront lieu le 20 mai

Décédé le 13 mai, Fleury Di Nallo sera inhumé le mercredi 20 mai en milieu de journée. La cérémonie en l’honneur du meilleur buteur de l’histoire de l’OL se tiendra à 12h30 en l’église Saint-Antoine dans le 7e arrondissement de Lyon.

Ce dimanche, il y aura l’objectif qu’est la Ligue des champions, mais surtout beaucoup d’émotions. Quatre jours après la triste nouvelle, le Parc OL rendra un hommage appuyé à Fleury Di Nallo, décédé mercredi à 83 ans. Le club lyonnais a prévu de saluer la mémoire de son meilleur buteur (222 buts) et après les chants à la gloire de Bernard Lacombe à la 9e minute, comme c'est le cas depuis août dernier, la 10e devrait logiquement permettre de se souvenir de son acolyte, porteur du numéro 10 pendant plus d’une décennie.

Une cérémonie chez lui dans le 7e arrondissement

Après ces hommages au stade, les obsèques de Fleury Di Nallo auront lieu en milieu de semaine prochaine, comme indiqué par nos confrères du Progrès. "Petit Prince de Gerland", l'inhumation aura lieu chez lui, bien qu’il résidait à Saint-Priest depuis quelques années. La cérémonie aura lieu le mercredi 20 mai à 12h30 du côté de l’église Saint-Antoine dans le 7e arrondissement de Lyon. Un dernier rendez-vous pour dire adieu à l’une des légendes de l’OL.