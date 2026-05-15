Fonseca avant OL - Lens : "Il est important de finir par une victoire"

N'ayant plus son destin entre les mains après la défaite à Toulouse, l'OL se doit de gagner contre Lens pour ne pas reculer encore au classement et finir en Ligue Europa.

Dans quel état moral est le groupe après ce match à Toulouse qui a amoindri les possibilités d'être en Ligue des champions ?

Paulo Fonseca : Positif, nous devons être positifs. Nous sommes en bonne position, nous avons des possibilités. C'est vrai que nous sommes dépendants du match des autres équipes et de notre résultat, mais nous sommes positifs d'arriver au dernier match avec la possibilité de rester à la quatrième place. C'est vraiment positif. C'est pourquoi nous devons être aussi positifs pour le dernier match. Nous savons que ce sera un match difficile, mais nous sommes totalement concentrés.

"Nous allons jouer dans un stade plein"

Comment faites-vous pour que tout le monde soit positif, concrètement ?

Sur les derniers cinq matchs, on a gagné quatre. On a gagné quatre, on a perdu un match. Nous avons, comme je l'ai dit, la possibilité d'arriver sur la troisième ou quatrième place. Je pense que tout le monde comprend qu'il est important pour nous de finir avec une victoire. Naturellement, les joueurs sont motivés pour le dernier match. Nous affrontons une équipe très difficile, une des meilleures équipes de notre championnat. C'est vraiment difficile de jouer contre Lens, mais nous jouons à la maison avec nos supporters. Notre stade est plein. Nous avons deux raisons pour être positifs et motivés à ce moment-là.

Est-ce que pour motiver vous joueurs, vous leur dites qu'il ne faut pas terminer quatrième parce qu'il y a des tours de qualification dès début août pour avoir un peu plus de vacances ?

(Sourire) Je dois dire que ça m'importe peu. Je peux continuer à travailler sans vacances. Si nous avons la possibilité d'être en Ligue des champions l'année prochaine, je peux rester ici tous les jours avec les joueurs. Je pense que ça sera la même chose pour les joueurs. Les vacances, ça ne doit pas être une raison. La vraie raison est d'avoir la possibilité d'être en Ligue des champions.