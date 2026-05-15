Tyler Morton ménagé avant OL - Lens

A deux jours du dernier match de la saison au Parc OL, Paulo Fonseca n'avait pas tout son groupe ce vendredi matin. En plus de Tanner Tessmann, absent depuis deux matchs, Tyler Morton est resté en soins. La faute à des adducteurs qui sifflent.

Une dernière pour la route. Une dernière pour encore y croire. Ce dimanche, l'OL dispute son dernier match de la saison en Ligue 1 face au RC Lens de Pierre Sage. Après avoir perdu gros à Toulouse, les Lyonnais espèrent un dernier miracle pour cette 34e journée. Une victoire contre les Sang et Or bien évidemment, mais surtout une contre-performance de Lille face à Auxerre pour espérer retrouver la troisième place directement qualificative pour la Ligue des champions. Pour cet ultime rendez-vous, Paulo Fonseca pourra-t-il compter sur Tyler Morton ? Le milieu de terrain anglais n'a pas participé à la séance du jour au GOLTC. Il était bien présent à Décines, mais est resté en soins, la faute à des adducteurs qui sifflent depuis quelques semaines. Le staff le ménage donc en vue de ce dernier match.

Fin de saison pour Tessmann

Sera-t-il un deuxième forfait ? L'OL sait déjà qu'il ne pourra pas compter sur Tanner Tessmann. L'Américain a manqué les matchs contre Rennes et à Toulouse et Fonseca avait déjà acté sa fin de saison la semaine passée. L'Américain ne sera donc pas là dimanche contre Lens. De son côté, Orel Mangala était bien de la partie ce vendredi.