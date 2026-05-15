OL Académie : le programme du week-end

Hormis les U19 de l'OL et d'OL Lyonnes, toutes les équipes de l’Académie joueront ce week-end. Avec plus ou moins d’enjeu.

C’est la réserve masculine qui sera en premier sur les terrains. L’équipe de Gueïda Fofana s’apprête un mettre un terme à sa saison. Elle affronte le FC Bourgoin-Jallieu au stade Pierre Rajon ce samedi (18h). Maintenue depuis quelques semaines désormais, elle n’a plus vraiment grand-chose à jouer. Et c’est également le cas pour les Berjalliens. Leur défaite à Fos-sur-Mer (1-3), face à un concurrent direct, couplée au revers de l’OL face au leader duchérois (2-4) ont eu raison des espoirs de montée de la formation iséroise.

Cette rencontre sera aussi l’occasion pour les dirigeants lyonnais de superviser de plus près le défenseur central Philippe Nkouka, que l’OL suit pour renforcer sa réserve la saison prochaine. Au match aller, pour débuter leur saison, les coéquipiers de Daryll Benlahlou, auteur de dix buts et sept passes décisives en National 3, n’avaient pas pu faire mieux qu’un match nul (1-1).

Les U17 à l'assaut de la phase finale

Les U17 enchaîneront ce dimanche (13h) avec le match le plus important de leur saison. Grâce à leur large succès face à Thionville (4-0), les Gones ont assuré leur deuxième place, synonyme de qualification pour les play-offs. Pour leur quart de finale, les joueurs de Samy Saci et Mour Paye se déplacent en Auvergne pour y affronter Clermont, vainqueur de la poule D devant des équipes comme Nice ou Monaco. Les coéquipiers d’Ajdin Muminovic, double buteur lors du dernier match, espèrent que cette rencontre, qui se déroulera sur le terrain d’honneur du stade Gabriel-Montpied, ne sera pas la dernière de leur saison.

La réserve féminine à la maison face à Montpellier

Enfin, la réserve d’OL Lyonnes clôturera ce week-end pour l’Académie. Les joueuses de Julien Perney et Anthony Scaramozzino joueront leur dernier match à domicile de la saison, elles qui finiront à Montauban le 31 mai (15h). Elles reçoivent, à Meyzieu, la réserve du MHSC ce dimanche (15h). Malgré la défaite à Cannes (0-2) début mai, les Lyonnaises sont toujours en tête de la poule B de D3 féminine. Elles n’ont, cependant, plus qu’un seul petit point d’avance sur les Azuréennes. Lors de l’aller à Montpellier, actuellement huitième, les Rhodaniennes s’étaient largement imposées (3-0), quelques jours avant Noël. Ambre Ouazar avait marqué sur un corner direct, avant qu’Isaline Di Rienzo et Romane Rafalski n’alourdissent le score.

Le programme de l'Académie ce week-end

Réserve : FC Bourgoin-Jallieu - OL, samedi 16 mai (18h), stade Pierre Rajon (Bourgoin-Jallieu)

U17 : Clermont Foot 63 - OL, dimanche 17 mai (13h), stade Gabriel-Montpied (Clermont)

Réserve F : OL Lyonnes - Montpellier, dimanche 17 mai (15h), OL Academy (Meyzieu)