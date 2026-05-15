Le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps, a annoncé la liste des 26 Bleus pour la Coupe du monde. Très performant cette saison avec l’OL, Corentin Tolisso n’en fait pas partie.

Les supporters lyonnais avaient décidé d’y croire, tout comme Corentin Tolisso, sûrement. Mais il n’y a pas eu de bonne surprise. Comme c’était la tendance depuis quelques semaines, depuis le dernier rassemblement du mois de mars, le capitaine lyonnais ne fera pas partie de l’aventure américaine. Auteur d’une saison fantastique, sa meilleure individuellement depuis longtemps, il vient d’être élu dans l’équipe type de Ligue 1. Statistiquement aussi, le cru 2025-2026 de Tolisso est impressionnant. Il est le Lyonnais le plus décisif, avec quinze buts, ce qui représente un record personnel, et sept passes décisives.

Mais cela n’a pas suffi, donc. Le sélectionneur national, Didier Deschamps, en poste depuis près de quatorze ans, n’a plus appelé le numéro 8 de l’OL depuis l’Euro disputé en 2021. Si cela était compréhensible au vu des performances et du niveau physique de Tolisso depuis son retour dans le Rhône en 2022, cette décision est plus délicate à justifier après les deux saisons que le milieu de 31 ans vient de réaliser.

Cinq places au milieu de terrain

L’ancien entraîneur de l’OM n’a convoqué que cinq véritables milieux de terrain dans sa liste, alors qu’il avait l’habitude d’en prendre plus depuis que les règles s’étaient assouplies pour permettre aux sélectionneurs de choisir plus de 23 joueurs. "Les cinq milieux que j’ai appelés sont indiscutables ; s’il y en avait eu six, il y aurait eu une petite possibilité en plus", s’est-il exprimé face aux journalistes après l’annonce au JT de TF1.

Avant d’enchaîner sur le rôle très spécifique, et taillé pour lui, de Tolisso à l’OL. "Il fait une très bonne saison. Et ce n’est pas parce qu’il est lyonnais que je ne vais pas le prendre ! Il est moins habitué à ce rôle de pivot, oui, par rapport à d’autres. Il joue plus en pointe haute voire comme attaquant".

Deschamps a évoqué le statut de Corentin Tolisso avec les Bleus

Malgré son expérience en équipe de France, et sa saison pleine, l’ancien joueur du Bayern regardera donc la Coupe du monde depuis chez lui. "C’est comme pour Thauvin qui peut aussi être déçu. Ce sont des joueurs qui ont un vécu, un passé, de l’expérience, un statut aussi. Vous savez ma position par rapport à ça, c’est très difficile de demander autre chose à un joueur qui avait un statut. Je n’ai fait qu’une exception car il est unique, c’est N’Golo Kanté", a conclu le séléctionneur des Bleus.

Pas certain que cela suffise à atténuer la déception de Corentin Tolisso, à qui il ne reste, donc, qu’un seul match à disputer cette saison. L’OL reçoit Lens ce dimanche (21h), et peut toujours aller accrocher une place sur le podium de la Ligue 1.