Malgré sa meilleure saison en carrière, Corentin Tolisso n’a pas réussi à faire changer d’avis Didier Deschamps. Le sélectionneur des Bleus n’a pas convoqué le milieu de terrain de l’OL pour la Coupe du monde 2026.

Beaucoup s’étaient fait une raison et le principal intéressé également. Mais il restait malgré tout un maigre espoir d’avoir une belle surprise jeudi soir. En amont de la Coupe du monde 2026 qui se tiendra aux États-Unis, au Mexique et au Canada, Didier Deschamps a dévoilé sa liste des 26 joueurs retenus pour l’évènement. Sans réelle surprise, Corentin Tolisso n’a malheureusement pas réussi à passer le choix final et regardera donc le Mondial de chez lui. Un choix tout sauf surprenant puisque les performances du capitaine de l’OL depuis plusieurs mois n’avaient pas trouvé d’échos chez le sélectionneur.

15 buts et 6 passes en 38 matchs

Il n’y aura ainsi pas eu de surprises de dernière minute pour le natif de Tarare. Une demi-déception certainement mais une déception quand même tant le champion du monde 2018 avait mis tous les ingrédients pour retrouver les Bleus. Absent de la sélection depuis 2021, Corentin Tolisso reste sur deux exercices de haut vol, dont cette dernière saison qu’il considère comme "la meilleure depuis (ses) débuts en professionnel". Auteur de quinze buts toutes compétitions confondues et ayant montré des vraies qualités de leader de vestiaire, Tolisso avait un dernier espoir. En vain…