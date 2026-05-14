OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 11 mai en podcast

Retrouvez votre émission hebdomadaire sur l'OL, Tant qu'il y aura des Gones, en podcast sur différentes plateformes.

De la déception. Lundi, sur le plateau de Tant qu'il y aura des Gones, l'heure n'était pas à la fête. Autour de Razik Brikh, notre consultant Enzo Reale, notre journaliste David Hernandez et l'invité, Killian Guillemois, dirigeant et joueur de l'ASC Barreau de Lyon Football, sont revenus sur la défaite de l'OL à Toulouse dimanche (2-1). Un résultat frustrant car les protégés de Paulo Fonseca n'ont pas réussi à rééditer la même prestation que lors du match précédent. Ils restaient pourtant sur un beau succès 4-2 face à Rennes.

Désormais quatrième, l'Olympique lyonnais n'a plus son destin en main pour finir sur le podium. Il dépend de Lille, qui accueillera Auxerre, alors que lui recevra Lens dimanche (21 heures). Surtout, Rennes est en embuscade, bien en place dans le top 5. Les coéquipiers de Corentin Tolisso sont néanmoins assurés de faire mieux que la saison, mais est-ce suffisant pour se réjouir de l'exercice 2025-2026 ?

Dernier match face à Lens à forts enjeux

Enfin, le dernier thème a permis de se projeter sur le dernier choc contre les Sang et Or de Pierre Sage. L'OL veut s'offrir une belle fête, mais pour ça, il lui faudra dompter un sérieux adversaire. Deuxièmes de Ligue 1, les Lensois prépareront leur finale de Coupe de France. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ne joueront pas le coup à fond pour autant.

Vous pouvez également écouter Tant qu'il y aura des Gones sur Ausha, Apple Podcast, Deezer, Podcast Addict, Amazon Music. Et évidemment en replay sur YouTube.



