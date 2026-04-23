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OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 20 avril en podcast

  • par Gwendal Chabas

    • Retrouvez votre émission hebdomadaire sur l'OL, Tant qu'il y aura des Gones, en podcast sur différentes plateformes.

    C'était assez inattendu, mais l'OL est finalement revenu du Parc des Princes avec les trois points (1-2). Il a vaincu le PSG alors qu'il faisait sans Corentin Tolisso, Pavel Šulc ou encore Malick Fofana pour la première fois depuis trois ans. Un immense coup dans la course à la Ligue des champions car dorénavant, les coéquipiers de Moussa Niakhaté s'installent à la troisième place. Certes à égalité avec Lille, mais tout de même. Ce match a largement occupé le Tant qu'il y aura des Gones du lundi 20 avril.

    Après un débrief de la partie, Enzo Reale, Nicolas Puydebois et toute l'équipe de TKYDG sont revenus sur le plan organisé par Paulo Fonseca pour contrarier les Parisiens. Une tactique payante grâce à un gros travail du collectif. Mais aussi car Afonso Moreira et Endrick, les deux attaquants alignés, ont parfaitement joué leur partition. Un but et une passe décisive pour les deux, en plus d'aider le bloc défensif, surtout pour le Portugais.

    Interview de Wendie Renard

    Lors du troisième thème, divisé en deux, une fois n'est pas coutume, nos intervenants ont évoqué l'importance de Dominik Greif. Le gardien lyonnais a sorti un penalty et livré une grosse prestation face aux Franciliens. Enfin, nos téléspectateurs ont pu entendre en exclusivité les premiers propos de Wendie Renard avant la demi-finale de Ligue des champions contre Arsenal. La capitaine d'OL Lyonnes s'est confiée à Olympique-et-Lyonnais dans un entretien à retrouver cette semaine dans nos colonnes.

    Vous pouvez également écouter Tant qu'il y aura des Gones sur AushaApple PodcastDeezerPodcast AddictAmazon Music. Et évidemment en replay sur YouTube.

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