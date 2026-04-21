La course au podium de Ligue 1 s'annonce toujours aussi indécise après 30 journées. L'OL a pris la 3e place ce week-end, mais son calendrier semble ardu. Voici ce qui les attend, lui et ses concurrents.
La victoire de l'OL face au PSG dimanche (1-2) a rebattu les cartes dans la course au podium. Aujourd'hui, après 30 journées de Ligue 1, les Lyonnais occupent la troisième position, à égalité avec Lille. Ils devancent le LOSC de Bruno Genesio grâce à ses deux succès lors des confrontations directes en championnat. La course à l'Europe est toujours aussi folle, avec néanmoins quelques sorties de route, notamment de Marseille (battu à Lorient) et de Monaco (nul à domicile face à Auxerre). Attention à Rennes, qui ne faiblit pas, et viendra à Décines le 3 mai prochain.
Le calendrier des équipes concurrentes au podium (en gras, les confrontations directes) :
OL (54 pts, 3e)
- OL - Auxerre (25/04)
- OL - Rennes (03/05)
- Toulouse - OL (10/05)
- OL - Lens (17/05)
Lille (54 pts, 4e)
- Paris FC - Lille (26/04)
- Lille - Le Havre (03/05)
- Monaco - Lille (10/05)
- Lille - Auxerre (17/05)
Rennes (53 pts, 5e)
- Rennes - Nantes (26/04)
- OL - Rennes (03/05)
- Rennes - Paris FC (10/05)
- OM - Rennes (17/05)
OM (52 pts, 6e)
- OM - Nice (26/04)
- Nantes - OM (02/05)
- Le Havre - OM (10/05)
- OM - Rennes (17/05)
Monaco (50 pts, 7e)
- Toulouse - Monaco (25/04)
- Metz - Monaco (02/05)
- Monaco - Lille (10/05)
- Strasbourg - Monaco (17/05)
Quand je lis qu a la 30eme journée l OL est 3 eme, je me demande si je ne suis pas en plein rêve….,Avec notre équipe qui aurait perdu toutes ses vedettes, composée d’illustres inconnus etc…que n’a ton pu écrire….ce classement même s’il ne préjuge pas du résultat final démontre que le football réserve de bonnes surprises. Comment analyser l’éclosion de Moreira qui jouait en 3 eme division portugaise ? Sulc un inconnu pour la grande majorité des supporters etc Par contre on peut aussi se demander pourquoi Cherki explose avec Man City, alors qu’il a tourné en bourrique tous les entraîneurs de l OL de L. Blanc à P Sage?…
C'est surtout que les Sulc, Moreira, Kluivert, Grief, voir Karabec ont la joie et la chance de jouer à un niveau plus haut, un championnat plus relevé et même l'Europe ! Et la encore grand coup de chapeau à la cellule de recrutement !
Nb: Grief vient quand même de la liga mais explose chez nous...
Quand à Cherki et bien il a fait ses classes de titulaire chez nous avec son âge et certainement un manque de maturité que Guardiola a su corriger.
Un peu à l'instar de Génesio qui a fait ses classes de haut niveau à l'OL !
Quant au calendrier c'est énorme le suspense ! L'Olympique Lyonnais peut le faire (la LdC) avec maintenant son destin en main !
On reçoit 3 fois sur 4, et 1 seul déplacement à Toulouse
Alors oui, c'est pas des adversaires simples, Auxerre bouge encore, Rennes nous réussit jamais trop à la maison (sauf quand on perd là bas), et Lens est 2ème... mais Auxerre est barragiste, Rennes rate toujours la dernière marche, et Lens aura peut-être sa place figée et plus rien à jouer à la dernière journée
Donc rien d'insurmontable, surtout si on récupère Sulc Tolisso et Fofana