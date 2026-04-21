La course au podium de Ligue 1 s'annonce toujours aussi indécise après 30 journées. L'OL a pris la 3e place ce week-end, mais son calendrier semble ardu. Voici ce qui les attend, lui et ses concurrents.

La victoire de l'OL face au PSG dimanche (1-2) a rebattu les cartes dans la course au podium. Aujourd'hui, après 30 journées de Ligue 1, les Lyonnais occupent la troisième position, à égalité avec Lille. Ils devancent le LOSC de Bruno Genesio grâce à ses deux succès lors des confrontations directes en championnat. La course à l'Europe est toujours aussi folle, avec néanmoins quelques sorties de route, notamment de Marseille (battu à Lorient) et de Monaco (nul à domicile face à Auxerre). Attention à Rennes, qui ne faiblit pas, et viendra à Décines le 3 mai prochain.

Le calendrier des équipes concurrentes au podium (en gras, les confrontations directes) :

OL (54 pts, 3e)

OL - Auxerre (25/04)

OL - Rennes (03/05)

Toulouse - OL (10/05)

OL - Lens (17/05)

Lille (54 pts, 4e)

Paris FC - Lille (26/04)

Lille - Le Havre (03/05)

Monaco - Lille (10/05)

Lille - Auxerre (17/05)

Rennes (53 pts, 5e)

Rennes - Nantes (26/04)

OL - Rennes (03/05)

Rennes - Paris FC (10/05)

OM - Rennes (17/05)

OM (52 pts, 6e)

OM - Nice (26/04)

Nantes - OM (02/05)

Le Havre - OM (10/05)

OM - Rennes (17/05)

Monaco (50 pts, 7e)