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Alexandre Lacazette perd son duel face à Donovan Leon lors d'Auxerre - OL
Alexandre Lacazette perd son duel face à Donovan Leon lors d’Auxerre – OL (AFP)

Avant l'OL, Auxerre s'inquiète pour son gardien

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Auxerre a vu deux joueurs sortir sur blessure contre Monaco dimanche (2-2). Notamment son gardien, Donavan Léon, touché à la cuisse.

    On ne sait pas encore avec assurance si Corentin Tolisso et Pavel Šulc, voire Malick Fofana et Ernest Nuamah, seront présents samedi face à Auxerre (15 heures). Ce serait une bonne nouvelle pour l'OL tout de même de récupérer des joueurs avant la 31e journée, bien qu'il ait battu le PSG sans eux (1-2). Du côté auxerrois, Christophe Pélissier doit espérer ne pas en avoir perdu deux ce week-end.

    Lors du déplacement à Monaco (2-2), l'AJA a vu sortir prématurément son défenseur Fredrik Oppegård et surtout son gardien Donovan Léon. Le premier a quitté le terrain en raison de douleurs au niveau du torse et du bas du ventre à la 54e minute. Le gardien, lui, a cédé sa place à vingt minutes plus tard.

    Suspicion d'une béquille pour Léon

    Il se plaignait de la cuisse gauche et n'a pas pu effectuer un dégagement. "A priori il fera des tests lundi. Il ne sait pas s’il s’agit d’une béquille après l’attroupement sur le penalty, mais il passera des examens", a expliqué son entraîneur au micro de Ligue 1+ après le match dominical. Le portier a été remplacé par Théo de Percin, qui pourrait donc jouer le 25 avril face à l'Olympique lyonnais.

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    1 commentaire
    1. Avatar
      Fabkidugone - mar 21 Avr 26 à 10 h 21

      alors mdr coco c est fini 45 min en 3 semaines mais il est out ! les autres aussi....en revanche la grosse diff avec tous les autres clubs de ligue 1 c'est que nous n avons pas de communiqué médical nous ! tout est secret etc etc c est vraiment relou pour nous supporter ! et l aja son. gardien etc on s en bat les c

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