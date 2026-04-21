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Gérard Bonneau
Gérard Bonneau

L’ancien recruteur emblématique de l’OL Gérard Bonneau de retour

  • par Tristan Le Pezennec
  • 1 Commentaire

    • Gérard Bonneau est de retour à l’Olympique lyonnais. Recruteur emblématique du club et référence en matière de détection de jeunes joueurs, il est à l’origine de l’explosion de nombreux internationaux français.

    C’est en partie grâce à lui que la réputation du centre de formation lyonnais n’est plus à faire. Gérard Bonneau (72 ans) devrait retrouver l’OL, près de huit ans après son départ. Selon les informations de Borgia_OL sur X, il était même déjà au travail ce dimanche à Saint-Priest. Il reviendrait dans un rôle de patron du recrutement du centre de formation rhodanien. Déjà passé par l’Académie, d’abord en tant qu’éducateur puis en tant que recruteur, il avait quitté le club en 2018.

    Benzema, Lacazette, Tolisso, c'est aussi lui

    Il a ensuite œuvré à Dijon puis au Servette FC où il était devenu directeur du football en 2025. Il revient apporter son expérience et son regard avisé auprès de Christian Bassila, le directeur du centre de formation qui a poussé pour son retour.

    Gérard Bonneau est à l’origine du recrutement, entre beaucoup d’autres, du Ballon d’Or Karim Benzema, de celui de Hatem Ben Arfa ou encore de ceux d’Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso.

    Garrido aussi sur le retour ?

    Une nouvelle qui a ravi de nombreux supporters lyonnais ainsi que Jean-Michel Aulas. "Bonne arrivée Gérard ! Allez l’OL", a commenté l’ancien président sur son compte X.

    Autre ponte de la formation rhodanienne, Armand Garrido pourrait lui aussi faire son retour. Emblématique entraîneur des jeunes au club pendant près de trente ans, il est actuellement directeur du football au FC Bourgoin-Jallieu (N3).

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    1 commentaire
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      Eugène - mar 21 Avr 26 à 11 h 47

      Excellente nouvelle !

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