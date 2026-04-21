Actualités
La joie des joueurs de l'OL à Metz
La joie des joueurs de l’OL à Metz (Photo by Jean-Christophe VERHAEGEN / AFP)

Ligue 1 : l’OL sur le podium à quatre journées de la fin, une anomalie récente

  • par Tristan Le Pezennec

    • Victorieux au Parc des Princes ce dimanche (2-1), l’OL a profité des faux pas de ses concurrents pour monter sur le podium de Ligue 1. Alors qu’il ne reste que quatre journées à disputer, le club lyonnais ne s’était pas retrouvé dans cette situation depuis fort longtemps.

    Même lors de l'exercice 2020-2021, où l’OL de Rudi Garcia avait été sacré champion d’automne et avait cru au titre pendant très longtemps, cette situation ne s’était pas produite. Alors que le crépuscule de la saison pointe le bout de son nez, l’OL est troisième de Ligue 1.

    Il ne reste que quatre journées de championnat, et sa place ne tient néanmoins qu’à un fil. Il est à égalité avec Lille, et ne doit sa place sur le podium qu’à ses deux succès face aux Dogues. Les Lyonnais ne comptent en outre qu’une longueur d’avance sur Rennes, qu’ils recevront le dimanche 3 mai (20h45), et deux sur l’OM. Monaco reste en embuscade à quatre points. Mais l'essentiel est qu'ils sont à ce jour les leaders de la course.

    L'OL n'a plus terminé sur le podium depuis sept ans

    L’Olympique lyonnais ne s’était pas retrouvé dans une telle position depuis 2018-2019. Il s’agissait de la dernière danse de Bruno Genesio, actuel entraîneur du LOSC, à la tête de la formation rhodanienne. Lui et ses troupes avaient alors, comme cette année, un calendrier compliqué à aborder. Ils avaient assez bien négocié la réception des dauphins du PSG, les Lillois (2-2), avant d’étriller Marseille au Vélodrome (0-3). Ils avaient ensuite assuré face à deux adversaires de plus petit calibre, face à Caen (4-0) et à Nîmes (2-3) pour terminer troisièmes.

    Un programme qui ressemble un peu à celui des coéquipiers de Moussa Niakhaté, deux "gros" et deux adversaires moins cotés, avec une différence notable : l'OL de Paulo Fonseca va recevoir trois fois. L'occasion d'égaler son aîné, toujours le dernier groupe à avoir achevé une saison sur le podium.

    à lire également
    Gérard Bonneau
    L’ancien recruteur emblématique de l’OL Gérard Bonneau de retour

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Kadidiatou Diani lors d'OL Lyonnes - Arsenal
    OL Lyonnes - Arsenal : profitez d'une remise de 50% sur les billets 06/04/26
    La joie des joueurs de l'OL à Metz
    Ligue 1 : l’OL sur le podium à quatre journées de la fin, une anomalie récente 11:50
    Gérard Bonneau
    L’ancien recruteur emblématique de l’OL Gérard Bonneau de retour 11:00
    Alexandre Lacazette perd son duel face à Donovan Leon lors d'Auxerre - OL
    Avant l'OL, Auxerre s'inquiète pour son gardien 10:10
    Clinton Mata lors de Lille - OL
    Ligue 1 : le calendrier de l'OL et de ses concurrents sur les dernières journées 09:25
    La joie des joueurs de l'OL après la victoire contre Lille
    OL : après "l'exploit" parisien, attention à la décompression 08:40
    Corentin Tolisso tente une retournée lors de Lorient - OL
    OL : à quoi ressemblera une journée de Ligue 1 la saison prochaine ? 08:00
    Alice Sombath contre Dijon
    Première Ligue : OL Lyonnes - Dijon disponible gratuitement mercredi 07:30
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Endrick et Afonso Moreira buteurs lors de PSG - OL
    PSG - OL (1-2) : le plan parfait de Fonseca, Endrick - Moreira, un duo d'enfer ! 20/04/26
    Gift Orban (ex-OL) fait parler de lui en Italie 20/04/26
    Maïssa Fathallah, défenseuse de l'OL Lyonnes et de l'équipe de France U17
    Fathallah (OL Lyonnes) disputera bien un Euro avec l'équipe de France 20/04/26
    Les joueurs de l'OL célèbrent le but de Roman Yaremchuk contre Lorient
    Ligue 1 : l'OL aime aller à la pêche aux gros 20/04/26
    Les joueuse de l'OL Lyonnes à l'échauffement
    Dijon, Arsenal... les joueuses d'OL Lyonnes de retour à l’entraînement 20/04/26
    Ruben Kluivert face à Khvicha Kvaratskhelia lors d'OL - PSG
    L’OL confirme son statut de bête noire du PSG version QSI 20/04/26
    Dominik Greif lors de PSG - OL
    OL : en arrêtant le penalty du PSG, Greif s'impose comme un spécialiste 20/04/26
    Maïssa Fathallah, défenseuse de l'OL Lyonnes
    Coupe Nike U18 : pas de finale pour les joueuses d'OL Lyonnes 20/04/26
    Abner (OL) face à Senny Mayulu (PSG)
    Une victoire au rabais face à un PSG bis ? L'OL n'en a cure 20/04/26
    Orel Mangala (OL) face à Lucas Hernandez (PSG)
    PSG - OL (1-2) : Lucas Hernandez l’a plutôt mauvaise 20/04/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut