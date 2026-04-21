Victorieux au Parc des Princes ce dimanche (2-1), l’OL a profité des faux pas de ses concurrents pour monter sur le podium de Ligue 1. Alors qu’il ne reste que quatre journées à disputer, le club lyonnais ne s’était pas retrouvé dans cette situation depuis fort longtemps.

Même lors de l'exercice 2020-2021, où l’OL de Rudi Garcia avait été sacré champion d’automne et avait cru au titre pendant très longtemps, cette situation ne s’était pas produite. Alors que le crépuscule de la saison pointe le bout de son nez, l’OL est troisième de Ligue 1.

Il ne reste que quatre journées de championnat, et sa place ne tient néanmoins qu’à un fil. Il est à égalité avec Lille, et ne doit sa place sur le podium qu’à ses deux succès face aux Dogues. Les Lyonnais ne comptent en outre qu’une longueur d’avance sur Rennes, qu’ils recevront le dimanche 3 mai (20h45), et deux sur l’OM. Monaco reste en embuscade à quatre points. Mais l'essentiel est qu'ils sont à ce jour les leaders de la course.

L'OL n'a plus terminé sur le podium depuis sept ans

L’Olympique lyonnais ne s’était pas retrouvé dans une telle position depuis 2018-2019. Il s’agissait de la dernière danse de Bruno Genesio, actuel entraîneur du LOSC, à la tête de la formation rhodanienne. Lui et ses troupes avaient alors, comme cette année, un calendrier compliqué à aborder. Ils avaient assez bien négocié la réception des dauphins du PSG, les Lillois (2-2), avant d’étriller Marseille au Vélodrome (0-3). Ils avaient ensuite assuré face à deux adversaires de plus petit calibre, face à Caen (4-0) et à Nîmes (2-3) pour terminer troisièmes.

Un programme qui ressemble un peu à celui des coéquipiers de Moussa Niakhaté, deux "gros" et deux adversaires moins cotés, avec une différence notable : l'OL de Paulo Fonseca va recevoir trois fois. L'occasion d'égaler son aîné, toujours le dernier groupe à avoir achevé une saison sur le podium.