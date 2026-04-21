Ligue 1 : Endrick (OL) s'invite à la table des meilleurs passeurs

Avec son offrande pour Afonso Moreira contre le PSG (1-2), Endrick compte désormais six passes décisives en Ligue 1. Il se classe troisième avec plus de deux fois moins de temps de jeu que ses concurrents.

Sans sa blessure, Pavel Šulc n'était pas si loin de se mêler à la lutte chez les buteurs (11 réalisations). Mais l'OL pourrait finalement s'illustrer du côté des passeurs en Ligue 1. Afonso Moreira s'est révélé à ce sujet, mais la LFP lui a enlevé deux "offrandes". L'une à son coéquipier tchèque face à Nantes en février (0-1), et l'autre, ce qui est assez étrange d'ailleurs, à Endrick ce week-end face au PSG (1-2).

Au lieu des sept caviards, le Portugais est donc bloqué à cinq, ce qui jouera sans doute sur le classement final. Mais son partenaire brésilien reste lui en course. Son lancement sur orbite pour l'ancien ailier du Sporting CP contre le Paris Saint-Germain a bien été comptabilisé. Le voilà maintenant à six passes décisives en douze apparitions en championnat.

Trois passes décisives à remonter sur Thomasson

L'attaquant prêté par le Real Madrid est troisième dans la hiérarchie, derrière un duo lensois Adrien Thomasson (9) et Matthieu Udol (7). Il est à égalité avec des garçons comme Vitinha, Ludovic Ajorque ou encore Jonathan Clauss. Mais le footballeur de 19 ans a surtout joué plus de deux fois moins (900 minutes) que tous ses concurrents. Par exemple, Thomasson est à 2391 minutes sur les terrains et Udol à 2598.

Signe que, malgré un certain individualisme dans ses actions, ce qui lui a été reproché, Endrick parvient tout de même à débloquer des situations en servant ses compères lyonnais. Un style qui n'est pas sans rappeler Memphis Depay.