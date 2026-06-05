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Bryan Bergougnoux, ancien entraîneur de Thonon
Bryan Bergougnoux, ancien entraîneur de Thonon

Les obsèques de Bryan Bergougnoux auront lieu ce lundi 8 juin

  • par David Hernandez

    • Décédé à seulement 43 ans, Bryan Bergougnoux va recevoir un ultime hommage dans les prochains jours à Lyon. Les obsèques de l'ancien joueur de l'OL auront lieu ce lundi 8 juin à 14h30 dans le quatrième arrondissement.

    Cela fait une semaine et l'émotion est toujours aussi vive pour tous ceux qui l'ont connu. Le 30 mai dernier, Bryan Bergougnoux a été fauché en plein vol à seulement 43 ans en se rendant au Stadium de Toulouse pour le "Tournoi des Légendes". Deux malaises, dont un dernier qui aura été fatal pour l'ancien joueur de l'OL. Le club lyonnais n'avait d'ailleurs pas hésité à bousculer le protocole de la finale de la Première Ligue OL Lyonnes - Paris FC pour rendre un hommage au triple champion de France. Après Bernard Lacombe et Fleury Di Nallo, c'est un autre enfant amoureux du club qui s'en est allé, à un âge où il aurait dû vivre pleinement son aventure d'adjoint de Didier Digard au Havre.

    Une cérémonie au gymnase de la Ficelle

    La vie en a décidé autrement et les supporters lyonnais pourront lui rendre un ultime hommage dans la capitale des Gaules. En effet, les obsèques de Bryan Bergougnoux auront lieu dans le quatrième arrondissement de Lyon. Ils se dérouleront ce lundi 8 juin à partir de 14h30 au gymnase de la Ficelle (65 boulevard des Canuts). L'occasion de saluer une dernière fois la mémoire de celui qui avait vécu un rêve en portant le maillot de sa ville et qui se laissait à rêver de prendre place sur le banc de l'OL un jour...

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