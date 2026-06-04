Euro U17 : La France et Doganay ne verront pas la finale

Opposée à la Belgique en demi-finale de l'Euro U17, l'équipe de France a été battue par les voisins belges. Les coéquipiers de Kenan Doganay, sur le banc au coup d'envoi, ont subi le réalisme de la Belgique.

Toujours pas de titre pour les différentes équipes de France. Après les filles qui ont échoué en finale il y a quelques semaines, les garçons ne connaitront pas plus de succès à l'Euro U17. Ce jeudi, les joueurs de José Alcocer comptaient pourtant surfer sur leur bonne dynamique après deux jolis succès contre la Norvège et le Monténégro en phase de poules. Seulement, il fallait se défaire de l'ogre belge pour avoir une chance de décrocher un premier titre dans la compétition depuis 2023. Malheureusement, le miracle n'a pas eu lieu avec une élimination aux portes de la finale pour Kenan Doganay et ses coéquipiers.

Deux tirs cadrés pour la Belgique, deux buts

Le milieu de terrain de l'OL a d'ailleurs débuté sur le banc cette demi-finale alors qu'il restait sur deux titularisations de suite, dont la dernière avec le brassard de capitaine. Il n'est rentré qu'à la 79e minute pendant que les Bleuets tentaient de revenir au score. Car oui, la France a couru après le score dès la 25e minute. Ce n'est toutefois pas faute d'avoir eu la maîtrise, les occasions (21 tirs contre 3), mais l'efficacité de la Belgique a fait mal. Les voisins du plat pays ont cadré deux fois pour deux buts. La réduction du score de Gadou à la 64e minute a redonné de l'espoir. En vain...