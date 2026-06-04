Dans une semaine débutera la Coupe du monde 2026. À l’occasion de ce tournoi intercontinental, l’OL Académie sera bien représentée avec pas moins de neuf éléments formés. Dont trois évoluant sous les couleurs de l’équipe de France.

Les supporters de l’OL et le principal intéressé auraient certainement aimé qu’un joueur actuel évolue avec l’équipe de France pour la Coupe du monde 2026. Malheureusement, Corentin Tolisso n’a pas réussi à convaincre Didier Deschamps et pour la deuxième édition de suite, il n’y aura pas de Lyonnais chez les Bleus. Cela ne veut pas dire pour autant que le centre de formation rhodanien ne sera pas représenté au sein de la nation double championne du monde. Ils seront en effet trois à avoir fait toutes leurs gammes à Meyzieu : Malo Gusto, Rayan Cherki et Bradley Barcola.

Deux représentants en Algérie et en RDC

Une certaine fierté donc pour leurs anciens formateurs comme Cyrille Dolce ou encore Amaury Barlet. Les trois Français ne seront pas les seuls représentants de cette formation à la lyonnaise. L’Algérie et la République démocratique du Congo compteront deux éléments. Houssem Aouar et Amine Gouiri côté algérien mais aussi Gédéon Kalulu et Samuel Moutoussamy côté congolais. Enfin, Elisha Owusu (Ghana) et Mamadou Sarr (Sénégal) complèteront ce contingent de joueurs formés à l’OL.