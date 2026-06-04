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Les joueurs de l'OL, dont Afonso Moreira et Endrick, contre le PSG
Les joueurs de l’OL, dont Afonso Moreira et Endrick, contre le PSG (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

OL : le partenariat avec Trainline prolongé jusqu'en 2028

  • par Tristan Le Pezennec
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    • L'Olympique lyonnais et Trainline vont poursuivre leur collaboration pour deux saisons supplémentaires. Le club rhodanien a annoncé la prolongation de son partenariat avec la plateforme de réservation de billets de train et de bus jusqu'en juin 2028.

    Déjà associé à l'OL depuis la saison dernière, Trainline conservera une visibilité importante autour de la formation rhodanienne. Son logo continuera notamment d'apparaître sur le short et les tenues d'entraînement des joueurs lors des exercices 2026-2027 et 2027-2028. Le partenariat se poursuivra également au Parc OL avec différents dispositifs d'affichage les jours de match.

    Trainline va rester associé à l'élection de l'homme du match sur les réseaux de l'OL

    Au-delà de cette présence visuelle, les deux parties entendent maintenir les activations digitales mises en place ces derniers mois. Trainline restera associé à l'élection de l'homme du match sur les réseaux sociaux du club ainsi qu'au "Train de la Chance", un jeu permettant aux supporters de remporter différents lots. L'objectif est de poursuivre les opérations communes développées depuis le début de la collaboration.

    Dans le communiqué publié par l'OL, Jo McClintock, vice-président de la marque Trainline, a mis en avant l'importance du marché lyonnais dans la stratégie de développement de l'entreprise. De son côté, Thibaut Chatelard, Senior Vice President Revenue and Marketing de l'Olympique lyonnais, a salué la poursuite d'une relation débutée la saison passée et souligné la volonté du club d'accompagner ses partenaires dans leur développement en France et en Europe.

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      JUNi DU 36 - jeu 4 Juin 26 à 15 h 12

      Marrant ça pour une équipe et un staff qui se sert que des avions pour transport...

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