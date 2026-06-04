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Le GOAL FC et le FC Saint-Cyr Collonges fusionnent
Le GOAL FC et le FC Saint-Cyr Collonges fusionnent (@GOALFC)

Evoquée dans TKYDG, la fusion GOAL FC - FC Saint-Cyr Collonges aura lieu

  • par David Hernandez

    • En décembre dernier, sur le plateau de Tant qu'il y aura des Gones, le président du FC Saint-Cyr Collonges avait soumis l'idée d'un rapprochement avec le GOAL FC. Mercredi, Hassane Baba-Arbi a scellé ce partenariat avec Jocelyn Fontanel.

    Ce qui n'était qu'un appel du pied en décembre s'est transformé en un véritable projet. A l'occasion de l'émission spéciale TKYDG sur le FC Saint-Cyr Collonges avant les fêtes de Noël, le président du club Hassane Baba-Arbi avait évoqué la possibilité d'un rapprochement entre son club et le GOAL FC, club de nos deux consultants Nicolas Puydebois et Enzo Reale. L'idée a germé dans l'esprit des différents dirigeants et a finalement abouti. Ce mercredi 3 juin, les deux clubs de l'ouest lyonnais ont en effet scellé cette fusion qui prendra effet dès la saison prochaine. "Le but est de pérenniser un modèle sportif ambitieux tout en garantissant aux jeunes et aux seniors résidant à l’Ouest de Lyon, et aux confins du Rhône, de pouvoir garantir une formation de qualité ainsi qu’un football de proximité, accessible et durable", a déclaré Jocelyn Fontanel, président du GOAL FC.

    Avec cette fusion, le club approchera des 2 000 licenciés, faisant ainsi partie des clubs les plus attractifs de France. Cela ne changera en tout cas rien à la présence de l'équipe première en National 1 (ex-National 2) à la reprise. 

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