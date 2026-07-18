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Paulo Fonseca en discussion avec Pavel Sulc lors de Maccabi Tel Aviv - OL
Paulo Fonseca en discussion avec Pavel Sulc lors de Maccabi Tel Aviv – OL (Photo by Oliver BUNIC / AFP)

OL : alerte pour Sulc, absent contre le Slavia Prague

  • par David Hernandez
  • 5 Commentaires

    • Ayant bien pris la direction de l'Allemagne avec le reste du groupe, Pavel Sulc n'a pas participé à la rencontre entre l'OL et le Slavia Prague ce samedi. Une alerte a poussé le staff à ne pas prendre de risques.

    C'est forcément une absence qui va faire parler. Ce samedi soir, l'OL a été battu par le Slavia Prague et le visage montré n'a pas vraiment été séduisant. Toutefois, cela a permis à tous les joueurs de prendre des minutes, à une exception près. En effet, sur la feuille de match, aucune trace de Pavel Sulc, que ce soit dans le onze de départ que sur le banc. Le Tchèque a pourtant bien fait le voyage jusqu'en Allemagne pour participer au stage d'une semaine. Mais, comme rapporté par nos confrères d'OLPlay, une alerte physique a poussé le staff à ne pas prendre de risque avec le numéro 10 lyonnais.

    Des rumeurs d'un départ ce samedi...

    Ayant disputé vingt minutes contre le Servette, Pavel Sulc a donc dû faire l'impasse sur le premier match amical en Allemagne. Une absence qui intervient après que des rumeurs d'un intérêt de Leeds ont pointé le bout de son nez quelques heures avant le match. Pour beaucoup, le raccourci sera facile et fait. Il faudra malgré tout attendre les prochains jours pour voir l'évolution de cette alerte qui, à première vue, ressemble plus à une précaution.

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    5 commentaires
    1. RBV
      RBV - sam 18 Juil 26 à 21 h 40

      Alerte transfert ouais 😂

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      1. OLVictory
        OLVictory - sam 18 Juil 26 à 21 h 42

        Vu la faiblesse des joueurs de l'OL ce soir, si on perd encore un de nos meilleurs joueurs, direction la galère !

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        1. Avatar
          leroilyon - sam 18 Juil 26 à 21 h 52

          C'est clair, si Sulc part je vais etre vraiment tres pessimiste à l'entame de cette saison et ce n'est pas les noms qu'ils annoncent qui vont me rassurer..
          Mais bon comme je me trompe tout le temp, il ne faut pas prendre au sérieux mon commentaire.

    2. janot06
      janot06 - sam 18 Juil 26 à 22 h 02

      Entre Leeds et L'OL, ça butte pour 5 petits millions. Ça devrait s'arranger.
      Allez, ciao Pavel, pour moi, tu es déjà parti et ton souci physique ce soir pour justifier ton absence ne trompe personne, du moins, pas moi.
      Et ceux qui ont assisté à cette parodie de match ce soir ne doivent pas être rassurés sur le futur immédiat s'il devait vraiment partir.

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    3. Avatar
      gOLdorak - sam 18 Juil 26 à 22 h 29

      Pour le moment, tous nos bons joueurs se barrent, toutes nos recrues sont à chier et on joue de plus en plus mal à chaque match. L'avantage, c'est qu'on ne peut avoir que des bonnes surprises à partir d'ici (enfin, surtout après notre élimination au troisième tour).

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