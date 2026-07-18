OL : alerte pour Sulc, absent contre le Slavia Prague

Ayant bien pris la direction de l'Allemagne avec le reste du groupe, Pavel Sulc n'a pas participé à la rencontre entre l'OL et le Slavia Prague ce samedi. Une alerte a poussé le staff à ne pas prendre de risques.

C'est forcément une absence qui va faire parler. Ce samedi soir, l'OL a été battu par le Slavia Prague et le visage montré n'a pas vraiment été séduisant. Toutefois, cela a permis à tous les joueurs de prendre des minutes, à une exception près. En effet, sur la feuille de match, aucune trace de Pavel Sulc, que ce soit dans le onze de départ que sur le banc. Le Tchèque a pourtant bien fait le voyage jusqu'en Allemagne pour participer au stage d'une semaine. Mais, comme rapporté par nos confrères d'OLPlay, une alerte physique a poussé le staff à ne pas prendre de risque avec le numéro 10 lyonnais.

Des rumeurs d'un départ ce samedi...

Ayant disputé vingt minutes contre le Servette, Pavel Sulc a donc dû faire l'impasse sur le premier match amical en Allemagne. Une absence qui intervient après que des rumeurs d'un intérêt de Leeds ont pointé le bout de son nez quelques heures avant le match. Pour beaucoup, le raccourci sera facile et fait. Il faudra malgré tout attendre les prochains jours pour voir l'évolution de cette alerte qui, à première vue, ressemble plus à une précaution.