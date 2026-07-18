Départ pour l'Allemagne ce samedi pour l'OL

Les joueurs de l'OL ont un match amical dans le viseur ce samedi. Ils se rendent en Allemagne pour affronter le Slavia Prague.

La préparation de l'OL prendra une autre tournure ce samedi. Après trois semaines à Décines, le groupe de Paulo Fonseca se rend à l'étranger, en Allemagne. Il sera en Bavière, au campus Adidas à Herzogenaurach. Pour entamer ce week-end, Dominik Greif et ses compères ont d'abord un match à jouer. Ce sera face au champion de Tchéquie, le Slavia Prague. Coupe d'envoi de la partie à 19 heures, pour une rencontre de deux fois 60 minutes.

Retour d'Ernest Nuamah avec le groupe

Mais après cette confrontation, les Lyonnais ne retourneront pas chez eux. Non, ils resteront de la localité bavaroise pour un stage qui s'étirera jusqu'au vendredi 24 juillet. Ils profiteront des installations du domaine, mais pas seulement. Des activités pour la cohésion de groupe sont également prévues. À l'occasion de ce rassemblement, Ernest Nuamah fera son retour, lui qui a participé au Mondial.

Ce périple de l'autre côté du Rhin s'achèvera donc le 24 juillet avec une autre opposition, face à Wolfsburg, club de Saël Kumbedi. L'affiche se disputera au Fuchs-Park-Stadion à Bamberg, non loin de Nuremberg. Cette fois-ci, le duel commencera à 14 heures, avant que les Rhodaniens ne plient bagage pour revenir à Lyon.