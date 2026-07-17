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Corentin Tolisso avec Rémi Himbert lors d'OL - Servette FC
Corentin Tolisso avec Rémi Himbert lors d’OL – Servette FC (Photo by Alex MARTIN / AFP)

OL : Corentin Tolisso retrouve déjà le sens du but

  • par Gwendal Chabas

    • Meilleur réalisateur de l'OL en 2025-2026, Corentin Tolisso a inscrit un doublé face au Servette FC mercredi (2-1). Le milieu est d'ailleurs régulièrement buteur en préparation.

    Depuis son retour à l'OL en 2022, Corentin Tolisso s'est souvent illustré en préparation. La première année, il avait suivi la présaison sans disputer le moindre amical. En 2023, l'été lyonnais avait été catastrophique (quatre défaites sans marquer) et lui n'avait pas échappé à ce constat. Mais en 2024 (deux buts) et 2025 (une réalisation), le champion du monde 2018 a systématiquement marqué. Une série qui se poursuit en 2026 avec son doublé contre le Servette FC mercredi (2-1). Cela s'ajoute aux trois passes décisives distribuées.

    Un Tolisso déjà affûté

    Dans son rôle de milieu offensif en soutien de l'attaquant, il brille et se montre précieux devant les cages. On l'a vu terminer meilleur réalisateur de l'Olympique lyonnais en 2025-2026 (15 buts toutes compétitions confondues). Son exercice le plus prolifique. Repart-il sur les mêmes bases en 2026-2027 ? En tout cas, ses statistiques semblent suivre la même courbe pour l'instant, ce qui ne peut être que positif pour l'équipe, toujours en quête d'un avant-centre.

    Ce n'est d'ailleurs pas vraiment un hasard s'il est le titulaire ayant eu le plus gros temps de jeu face aux Suisses à Bourgoin (70 minutes). Il apparaît déjà affûté et prêt, alors que dans trois semaines, il devra mener son club lors des qualifications à la Ligue des champions.

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