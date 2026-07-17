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Paulo Fonseca, coach de l'OL
Paulo Fonseca, coach de l’OL (Photo by CHRISTIAN CHARISIUS / dpa Picture-Alliance via AFP)

OL : voilà plus de dix ans, Paulo Fonseca affrontait Jindřich Trpišovský (Slavia Prague)

  • par Gwendal Chabas

    • Samedi, Paulo Fonseca recroisera la route de Jindřich Trpišovský, entraîneur du Slavia Prague. Les deux coachs s'étaient déjà affrontés en 2015.

    Il n'est pas sûr que les deux hommes se rappellent de ces deux confrontations qui remontent à la fin de l'année 2015. Mais Paulo Fonseca et Jindřich Trpišovský, qui se défieront samedi lors du match entre l'OL et le Slavia Prague, se sont déjà croisés dans leur carrière d'entraîneur. C'était en Ligue Europa il y a 11 ans donc, à l'occasion de la phase de groupes. L'actuel coach de l'Olympique lyonnais dirigeait Braga. Celui de la formation tchèque était à la tête du Slovan Liberec.

    La hiérarchie avait été respectée, avec deux succès des Portugais, mais à chaque fois de peu, 0-1 et 2-1. Samedi, les deux techniciens se retrouveront lors d'un duel amical dont le coup d'envoi sera donné à 19 heures. Il se jouera en Allemagne, du côté campus Adidas à Herzogenaurach. Un duel important pour les Rhodaniens face au dernier champion de Tchéquie.

    Jindřich Trpišovský n'a jamais croisé l'OL

    Précisons que Jindřich Trpišovský n'a jamais affronté le club français en compétition officielle. Pourtant, le tout juste cinquantenaire commence à avoir une sacrée expérience dans son pays, lui qui a démarré sur le banc du SK Horni Mecholu en 2011, avant de passer par le FK Viktoria Žižkov (2013-2015), puis Liberec (2015-2017), avant de prendre les commandes du Slavia Prague en janvier 2018.

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