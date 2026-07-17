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Ambre Ouazar a signé jusqu'en juin 2028 avec OL Lyonnes
Ambre Ouazar a signé jusqu’en juin 2028 avec OL Lyonnes

OL Académie : les groupes de la réserve et des U19 d'OL Lyonnes

  • par David Hernandez

    • Ayant connu pas mal de mouvements durant l'été, la réserve d'OL Lyonnes se lance dans une nouvelle ère. Toujours en D3 où les Fenottes tenteront de faire aussi bien, voire mieux que la saison passée.

    La vague de départ a été assez importante. Si certaines jeunes d'OL Lyonnes ont connu la joie d'un premier contrat pro à Lyon, d'autres ont dû mettre les voiles. Une bonne dizaine de départs ont été annoncés, à l'image de ceux de Charline Coutel ou encore Sarah Rougeron, capitaine de la réserve la saison passée. C'est donc une nouvelle ère qui débute au sein de l'Académie avec notamment le choix de disputer le premier Challenge Espoirs féminin, en plus du championnat de D3. Toujours coachée par Julien Perney, la réserve retrouvera une poule B qui n'aura pas forcément de grands secrets pour elle.

    En effet, la composition dévoilée par la FFF remettra sur le chemin des Lyonnes de nombreuses équipes déjà affrontées la saison passée. Il y aura également un Olympico contre la réserve de l'OM, mais aussi un choc contre les Girondins de Bordeaux, même si l'avenir du club bordelais reste plus qu'incertain. Ayant fini à la 4e place en fin de saison, la réserve d'OL Lyonnes tentera de faire aussi bien, malgré un renouvellement d'effectif conséquent.

    Du côté des U19 féminines, il reste encore à dévoiler le nom de l'entraîneur pour la saison 2026-2027 puisque Rachel Saïdi a choisi de se concentrer uniquement sur son rôle de directrice de l'Académie. Quoi qu'il en soit, pour la première phase du championnat, les jeunes lyonnaises auront la chance de vivre l'unique derby assuré au sein du club lyonnais. En plus de l'ASSE, les U19 affronteront Dijon, Fleury, Strasbourg et Reims avec la ferme intention de se qualifier pour la phase Elite et donc être toujours en course pour conserver le titre acquis il y a quelques semaines devant le PSG.

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