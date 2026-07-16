Vainqueur 2-1 du Servette FC, l'OL aurait pu s'incliner sans un grand Dominik Greif en deuxième mi-temps. Une prestation soulignée par Jocelyn Gourvennec, le coach de l'équipe suisse.

Mercredi, ils étaient encore quatre gardiens sur la feuille de match. Pourtant, au moment de l'échauffement, ils n'étaient que trois à répéter leurs gammes avec Antonio Ferreira et Rui Faria : Rémy Descamps, titulaire, Justin Bengui et Lassine Diarra. Pas de traces de Dominik Greif, pourtant apparu en pleine discussion avec Pavel Šulc au moment de la reconnaissance terrain. Préservé contre Mâcon 71, le Slovaque allait-il manquer un deuxième match amical ? La réponse est non, puisqu'il a mis le bleu de chauffe juste avant la fin de la première mi-temps et a profité du quart d'heure de pause pour se mettre définitivement en condition de match. Ayant remplacé Descamps au retour des vestiaires, Dominik Greifn'a pas fait le court déplacement à Bourgoin pour rien.

"Une équipe qui va monter en puissance"

À la 53e minute, il a écœuré les joueurs du Servette FC avec trois parades en une action. Un tournant pour Jocelyn Gourvennec qui a salué la prestation de son adversaire. "Sans leur gardien, on aurait sûrement gagné ce match. Il a sorti quatre parades en deuxième mi-temps", a souligné le technicien français du club suisse. En fin de match, il a en effet gagné son duel devant Miroslav Stevanovic (85e) pour éviter l'égalisation. Si Gourvennec estime que l'OL est "une équipe qui va monter en puissance au fil des semaines", la formation rhodanienne sait qu'elle peut déjà compter sur un Greif impérial.