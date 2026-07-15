OL - Servette FC : Descamps dans le but, un milieu Morton - Bidstrup - Tolisso

Ce mercredi, l'OL dispute son troisième amical de l'été contre le Servette FC. Pour ce dernier-vous avant le stage en Allemagne, Paulo Fonseca a choisi de s'appuyer sur une formation compétitive.
La composition de l'OL : Descamps - Maitland-Niles, Mata, Kluivert, Ouédraogo - Morton, Bidstrup - Boudache, Tolisso, Duranville - Himbert
Elle commence à prendre forme cette équipe! Un milieu de terrain pratiquement titulaire! Une attaque jeune et talentueuse. Le retour de Niakhate en défense et de Fofana et Nuhama en attaque …quelle équipe !
Oh, tiens, toujours pas de Fofana, comme c'est surprenant.
@alain.taulin Ah bon moi cette équipe sans Moreira ni Endrick... je ne la trouve pas fofolle du tout.
Offensivement j'ai des gros doutes.
Je commence à douter qu'on garde Sulc. Et je ne comprends pas ce qui se passe pour Fofana qui est encore sur 1 jambe depuis la fin novembre. Incompréhensible, frustrant et opaque...
Ma satisafaction c'est Himbert. J'y crois beaucoup, mais est-ce que ça sera suffisant ?
Nuamah en revanche je ne sais pas ce qu'il apporte, je n'ai jamais compris l'attrait pour ce joueur....
Duranville et Boudache attendons de voir. Mais à vu d'oeil j'ai des doutes concernant Duranville.
Désolé de casser l'ambience. Mais je suis un peu inquiet. Le départ du gamin portugais qui défendait comme un mort de faim et faisait un 10/10 en 6 mois n'a pas été compensé.
Au vu des deux premiers matches, Hamdani méritait largement de figurer dans cette équipe qui ressemble à l'équipe type.
Les 4 recrues sont la .
Toujours pas de paul Akouokou .
Et déjà but pour le Servette. AMN sur sa lancée...
Perte de balle de Bidstrup dès la troisième minute , et but .
ça commence fort !
Les autres joueurs du groupe du soir
Bengui, Diarra, Kamara, Abner, Tesmann, Mangala, Molebe, de Carvahlo, Kango, Nartey, Otobo, Hamdani