OL - Servette FC : Descamps dans le but, un milieu Morton - Bidstrup - Tolisso

La composition de l'OL contre le Servette #OLSFC



Malick Fofana n'est toujours pas de la partie... 🤕



Greif est bien à Bourgoin, mais ne s'échauffe pas au contraire de Pavel Sulc dans le groupe, deux jours après son retour à l'entraînement. pic.twitter.com/fJLb9LWNAE