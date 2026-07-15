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Mads Bidstrup, joueur de l’OL (Photo by Severin Aichbauer / APA-Images via AFP)

OL - Servette FC : Descamps dans le but, un milieu Morton - Bidstrup - Tolisso

  • par David Hernandez
  • 8 Commentaires

    • Ce mercredi, l'OL dispute son troisième amical de l'été contre le Servette FC. Pour ce dernier-vous avant le stage en Allemagne, Paulo Fonseca a choisi de s'appuyer sur une formation compétitive.

    La composition de l'OL : Descamps - Maitland-Niles, Mata, Kluivert, Ouédraogo - Morton, Bidstrup - Boudache, Tolisso, Duranville - Himbert

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    8 commentaires
    1. Avatar
      alain.taulin@orange.fr - mer 15 Juil 26 à 18 h 06

      Elle commence à prendre forme cette équipe! Un milieu de terrain pratiquement titulaire! Une attaque jeune et talentueuse. Le retour de Niakhate en défense et de Fofana et Nuhama en attaque …quelle équipe !

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    2. Avatar
      gOLdorak - mer 15 Juil 26 à 18 h 08

      Oh, tiens, toujours pas de Fofana, comme c'est surprenant.

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    3. Avatar
      piedicortedigaggio - mer 15 Juil 26 à 18 h 24

      @alain.taulin Ah bon moi cette équipe sans Moreira ni Endrick... je ne la trouve pas fofolle du tout.
      Offensivement j'ai des gros doutes.

      Je commence à douter qu'on garde Sulc. Et je ne comprends pas ce qui se passe pour Fofana qui est encore sur 1 jambe depuis la fin novembre. Incompréhensible, frustrant et opaque...

      Ma satisafaction c'est Himbert. J'y crois beaucoup, mais est-ce que ça sera suffisant ?
      Nuamah en revanche je ne sais pas ce qu'il apporte, je n'ai jamais compris l'attrait pour ce joueur....
      Duranville et Boudache attendons de voir. Mais à vu d'oeil j'ai des doutes concernant Duranville.

      Désolé de casser l'ambience. Mais je suis un peu inquiet. Le départ du gamin portugais qui défendait comme un mort de faim et faisait un 10/10 en 6 mois n'a pas été compensé.

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    4. LeCaladois
      LeCaladois - mer 15 Juil 26 à 18 h 31

      Au vu des deux premiers matches, Hamdani méritait largement de figurer dans cette équipe qui ressemble à l'équipe type.

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    5. Juni38
      Juni38 - mer 15 Juil 26 à 18 h 33

      Les 4 recrues sont la .

      Toujours pas de paul Akouokou .

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    6. LeCaladois
      LeCaladois - mer 15 Juil 26 à 18 h 34

      Et déjà but pour le Servette. AMN sur sa lancée...

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    7. Juni38
      Juni38 - mer 15 Juil 26 à 18 h 37

      Perte de balle de Bidstrup dès la troisième minute , et but .

      ça commence fort !

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    8. Juni38
      Juni38 - mer 15 Juil 26 à 18 h 39

      Les autres joueurs du groupe du soir
      Bengui, Diarra, Kamara, Abner, Tesmann, Mangala, Molebe, de Carvahlo, Kango, Nartey, Otobo, Hamdani

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