Coupe du monde 2026 : pas de finale pour les Bleus et ses ex-OL

Impressionnante depuis le début du tournoi, l'équipe de France est tombée sur plus forte qu'elle mardi soir en demi-finale de la Coupe du monde. Battus 2-0 par l'Espagne, les Bleus tenteront de finir sur une bonne note samedi avec la petite finale contre l'Angleterre ou l'Argentine.

Sans dire que la marche était trop haute, ils ont failli au pire des moments. Impressionnants depuis le début de la Coupe du monde 2026, les Bleus ont sorti le non-match qu'il ne fallait pas au moment où il ne fallait pas. Opposés à l'Espagne en demi-finale de ce Mondial, les hommes de Didier Deschamps ont été dominés par l'Espagne. Malgré une bonne entame, la France a été plombée par un penalty sifflé à la 23e minute pour une mauvaise intervention de Lucas Digne sur Lamine Yamal. Si la décision peut être contestée avec une main de l'Espagnol, c'est bien la Roja qui a pris les commandes et ne les a plus jamais lâchées. Obligés de faire sans William Saliba, contraint de laisser sa place en cours de première mi-temps, les Bleus n'ont pas eu l'allant offensif qui avait impressionné depuis le début du tournoi.

Une petite finale à jouer samedi

Kylian Mbappé a bien tenté, mais fut trop seul. Les entrées de Désiré Doué ou encore Rayan Cherki n'ont rien changé alors que l'Espagne avait fait le break grâce à Pedro Porro. Il n'y aura pas de troisième finale de suite en Coupe du monde, mais Didier Deschamps voudra certainement terminer son mandat sur une note positive. Pour cela, il faudra prendre le meilleur sur l'Argentine ou l'Angleterre à l'occasion de la petite finale qui se jouera ce samedi (23h). L'occasion peut-être de voir certains anciens de l'OL comme Cherki ou Gusto débuter la rencontre.