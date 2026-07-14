Le 20 juillet, l'OL apprendra le nom de son rival au 3e tour préliminaire de la Ligue des champions. Mais le 2e tour, lui, n'aura pas encore eu lieu.

Moins d'une semaine. Lundi prochain se déroulera le tirage au sort du 3e tour préliminaire de Ligue des champions. Un moment important de l'été lyonnais, puisque Paulo Fonseca et son groupe découvriront le nom de leur adversaire les 4/5 et 11 août. Une première étape qui pourrait conduire l'OL vers un retour en C1 pour la première fois depuis 2020. On connaît déjà le nom des cinq rivaux potentiels de l'équipe pour ce Q3.

Qui sera l'adversaire de l'OL ?

Nous avons dans la liste l'Union Saint-Gilloise (Belgique), le Sparta Prague (Tchéquie), le NEC Nijmegen (Pays-Bas) et le vainqueur du duel entre Sturm Graz (Autriche) et Heart of Midlothian (Écosse) au 2e tour. Une double confrontation que les Rhodaniens suivront avec attention si leur futur concurrent est parmi les deux clubs. Il sera fixé avant ce duel, puisque les matchs du Q2 se dérouleront les 21/22 et 28/29 juillet.

Les coéquipiers de Clinton Mata prendront connaissance du défi qui s'impose à eux depuis l'Allemagne, où ils seront en stage. Ils auront encore deux rencontres amicales, contre Wolfsburg (24/07) et le Real Betis (29/07) pour se préparer.