Avec le Slavia Prague et Wolfsburg comme nouveaux adversaires, l’OL a bouclé sa série de matchs amicaux durant l’été. Il y aura ainsi six matchs de préparation avant le troisième tour de qualification pour la Ligue des champions.

Cela a mis du temps mais le programme est enfin complet. Depuis vendredi, les joueurs de l'OL ont désormais une vue totale sur ce qui les attend durant cette préparation estivale 2026-2027. Le calendrier était déjà bien rempli mais il restait encore deux cases à valider en amont et en fin de stage en Allemagne. Comme attendu, Paulo Fonseca et son staff ont choisi de cibler une formation qui peut se rapprocher du style d'un potentiel adversaire lors du troisième tour de la Ligue des champions. Le 18 juillet (19h), à la veille de lancer le stage estival au campus Adidas, l'OL défiera le Slavia Prague au sein même du complexe de l'équipementier.

Deux matchs sous le format 2 x 60 minutes

Restant à Herzogenaurach pendant six jours, la formation lyonnaise bouclera cette semaine allemande par un autre amical du côté du Fuchs-Park-Stadion de Bamberg le 24 juillet (14h). Les coéquipiers de Corentin Tolisso affronteront Wolfsburg, relégué en deuxième division à l'issue de la saison dernière et où évolue Saël Kumbedi. Les deux rencontres disputées de l'autre côté du Rhin se disputeront sous la forme de deux mi-temps de 60 minutes, permettant ainsi de monter le curseur athlétique à deux semaines du troisième tour de qualification européen. Avec six matchs de préparation au programme, l'OL a finalement un été bien rempli.