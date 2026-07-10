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Karl Toko Ekambi a signé à Al-Arabi SC
Karl Toko Ekambi a signé à Al-Arabi SC (Twitter du club qatari)

Mercato : Toko-Ekambi (ex-OL) quitte le club qatari d'Al-Arabi

  • par Thomas Dioudonnat
  • 2 Commentaires

    • L'ex-joueur de l'OL va quitter Al-Arabi SC, six mois après son arrivée au Qatar. Karl Toko-Ekambi se retrouve libre de tout contrat.

    Trois ans après son départ de Lyon, le nom de Karl Toko-Ekambi fait toujours réagir dans la communauté lyonnaise. L'attaquant camerounais quitte le club qatari d'Al-Arabi SC. Il avait débarqué au Qatar en janvier dernier après avoir résilié à l'amiable son contrat avec Al-Fateh, en Arabie saoudite.

    Le club de Doha a salué le départ de son buteur. Un passage éphémère durant lequel le Franco-Camerounais aura eu le temps "d'apporter un poids offensif considérable et une expérience internationale à l'équipe", tout en se distinguant "par son efficacité devant le but et sa présence remarquée lors des matchs décisifs".

    Un passage à l'OL en dents de scie

    Son aventure entre Rhône et Saône (janvier 2020 - janvier 2023) reste marquée par de fortes émotions et une fin brutale. Sur le terrain, Toko-Ekambi avait affiché des statistiques plus qu'honorables : 114 matches, 38 buts et 20 passes décisives sous le maillot lyonnais. Le natif de Paris faisait partie de l'épopée européenne du club en 2020. Le club rhodanien s'était hissé en demi-finale de Ligue des champions après une performance mémorable contre Manchester City.

    Malgré ce bilan honnête, l'OL avait vécu le départ de l'international camerounais comme un soulagement. Tous les supporters se souviennent de la scène qui avait suivi son expulsion lors de la réception de Strasbourg. Le 14 janvier 2023, de retour aux vestiaires après son carton rouge, l'attaquant s'en était violemment pris à une poubelle. Un épisode qui avait précipité l'émergence de Barcola à l'OL, avec le parcours que l'on connaît pour le joueur parisien.

    Passé par Villarreal avant son aventure lyonnaise, Toko-Ekambi présente un CV solide en Ligue 1 avec 59 buts inscrits. À un mois de la clôture du mercato estival, un retour en France pourrait représenter une option intéressante pour un club désireux de se renforcer offensivement à moindre coût avec un joueur d'expérience.

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    2 commentaires
    1. Bidibulle
      Bidibulle - ven 10 Juil 26 à 13 h 05

      Pourtant tellement plus fort que Rayan Cherki...

      ( bisous Fiottinou la paluche)

      Signaler
    2. Bioman
      Bioman - ven 10 Juil 26 à 13 h 20

      C'est fou de se dire que Barcola a une telle carrière grâce à une putain de poubelle ....Alors que la mienne n'est due qu'à une foutue capote défectueuse ....

      Signaler

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