OL : Corentin Tolisso a digéré son été loin de l'équipe de France

"Un mal pour un bien" ? Déçu de ne pas participer au Mondial, Corentin Tolisso assure avoir tourné la page. Le voilà concentré sur ses échéances avec l'OL.

En lieu et place du match amical face au Mâcon 71 ce mercredi (5-2), Corentin Tolisso aurait pu, dans un monde parallèle, préparer le quart de finale de Coupe du monde contre le Maroc jeudi avec la France. Mais Didier Deschamps est resté dans sa logique. À savoir ne pas convoquer le milieu de terrain de l'OL, qui sort d'une belle saison. Après l'annonce de la liste, le Lyonnais (28 capes) était forcément déçu, tout en ayant "aucun regret".

"Le plus important pour moi aujourd'hui, c'est le club"

Depuis, il a tourné la page, profitant de la coupure estivale pour souffler pleinement. "J'ai digéré très rapidement. J'ai pu partir en vacances avec ma famille, mes amis. Au final, je me dis que c'était peut-être un mal pour un bien. Je ne sais pas combien de matchs j'aurai joués si j'avais été sélectionné. C'est le destin, si je n'ai pas été appelé, c'est que je ne devais pas l'être. Je n'aurais possiblement pas eu de temps de jeu, mais je ne me serai pas reposé dans tous les cas. Là, j'ai eu mes six semaines de repos avant les échéances importantes qui arrivent, retenait-il mercredi. Le plus important pour moi aujourd'hui, c'est le club."

Retourner en Ligue des champions avec les Rhodaniens sera déjà une belle victoire pour le vainqueur de la C1 en 2020 avec le Bayern Munich. Pour les Bleus, à bientôt 32 ans, peut-être n'est-il pas encore trop tard avec le changement d'entraîneur à venir. Mais on se dit quand même que le train sera difficile à rattraper désormais.