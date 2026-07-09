OL : il faudra payer plus cher pour se rendre au stade

Mauvaise nouvelle pour les supporters de l'OL. Dès le premier match de la saison à Décines, ils devront payer plus cher pour venir au stade.

Parallèlement à l'actualité sportive, une nouvelle a fait grand bruit cette semaine dans la région lyonnaise. Passée relativement inaperçue début juin lorsqu'elle avait été communiquée par le club, elle concerne les modes de transport utilisés par le public du stade les jours de match.

Les supporters lyonnais, s'ils ne sont pas abonnés TCL, devront désormais se procurer un ticket de transport pour profiter des navettes se rendant à Décines.

Un changement qui concernera aussi bien les abonnés de l'OL que les personnes se rendant ponctuellement au stade.

212,5 € de frais de parking pour assister à tous les matches de Ligue 1 à Décines

Le prix du trajet en bus qui relie les parking relais Meyzieu Panettes au stade va lourdement augmenter. Historiquement gratuit, il coûtera maintenant 12,50 euros et même à 17,50 euros pour les spectateurs qui n'auront pas anticipé. En effet, il sera indispensable d'effectuer une réservation en amont sur le site du club avant chaque match.

Concernant le stationnement au Parc OL, les prix demeurent inchangés : 20 euros par voiture et 10 euros par moto.

Une nouvelle qui met en rogne les supporters de l'OL, qui se sont offusqués en nombre sur les réseaux sociaux. Une clause de revoyure permettra de faire un point entre l’OL et le Sytral après cette décision largement contestée.

En moyenne, 37 000 spectateurs utilisent les transports en commun pour se rendre au stade, 17 000 via les deux parkings relais.