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Supporters OL à Décines
Supporters OL à Décines (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Tarifs, modalités... Ce qu'il faut savoir sur la campagne d'abonnement de l'OL

  • par Gwendal Chabas
  • 4 Commentaires

    • Un gros changement. L'OL a revu certaines modalités pour sa campagne d'abonnement. Désormais, votre précieux sésame ne donnera plus accès aux transports TCL.

    Lancée depuis 24 heures, la campagne d'abonnement de l'OL fait déjà réagir. Il faut dire qu'elle comprend cette année une grosse nouveauté qui impactera les supporters. Contrairement aux saisons précédentes, ce ticket donnant accès aux matchs de l'Olympique lyonnais ne sera pas valable comme titre de transport sur le réseau TCL. Autrement dit, il faudra vous acquitter d'un autre billet si vous venez en bus, en navette (qui était payée par le club) ou en tram.

    Concernant les prix, ils sont eux aussi directement affectés par ce changement de politique. On constate qu'ils ont pour certains baissé, pour d'autres un peu augmenté, tout cela pouvant varier en fonction de la formule choisie. Mais avant tout, sachez qu'il existe deux types de pack : le "Ligue 1" pour suivre du stade uniquement le championnat, ou "L'Intégral" si vous voulez en plus vivre la Coupe d'Europe.

    Des abonnements de 210 à 1618 euros selon la formule

    Revenons-en aux tarifs. Pour l'abonnement "Ferveur", il commence à 210 ou 269 euros en Nord et Sud bas. Il démarrait à 237 euros l'an dernier. Le "Classique" est le plus diversifié. Il va de 320 à 753 euros. À titre de comparaison, il était vendu à partir de 300 euros en 2025-2026. Enfin, les premiums "Prestige" et "Légende" oscillent entre 720 et 1618 euros. Sans oublier l'offre pour les familles, toujours d'actualité.

    Autre point important, prenez bien en compte, si vous souscrivez à l'option "Intégrale", que si l'OL se qualifie pour la Ligue des champions, le coût sera revu à la hausse. Une progression entre 52 et 317 euros pour vivre la phase de classement de la C1 (quatre affiches à domicile). "La participation complémentaire sera automatiquement sélectionnée à la fin du mois d'août", peut-on lire sur le site de la formation rhodanienne.

    Rappelons que cette campagne est actuellement ouverte aux abonnés 2025-2026. Ils disposent d'une priorité jusqu'au mardi 16 juin. Après quoi, la vente deviendra accessible à l'ensemble du grand public. Pour toutes les informations, rendez-vous sur ce lien.

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    4 commentaires
    1. Gerard
      Gerard - mer 3 Juin 26 à 12 h 10

      Eh oui, il faut, en plus de redorer le blason de l'OL, redorer les finances de l'OL !
      Donc...normal ! Tout le monde doit participer au redressement de notre club !

      "Allez l'OL" !

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    2. Juni38
      Juni38 - mer 3 Juin 26 à 12 h 25

      Kang ne fait pas dans les sentiments , foot business oblige ...

      Signaler
    3. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - mer 3 Juin 26 à 12 h 36

      Même si la politique a changé depuis que madame Kang est là il faut bien continuer à payer tous les salaires indécents de certains joueurs qui ont signé en amont sous JMA et Textor. C'est surtout eux qui coûte encore cher aux finances. Mais bon pas le choix il faut bien continuer à les payer tant qu'ils sont encore sous contrat.

      Idem pour l'entraîneur, 300 000 euros mensuel ça été abusé, surtout que c'est loin d'être un grand coach.
      Ah les délires et dérives du Skateboarder 👎

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    4. Avatar
      PAT11grib - mer 3 Juin 26 à 13 h 06

      Je suis d'accord prenons Antoneti ou un illustre inconnu. Ils coûteront moins cher et auront certainement le même rendement voir mieux. Et virons tous les gros salaires pour acheter des joueurs de Metz voir d'ales c'est une certitude qu'ils seront aussi bons.

      Signaler

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