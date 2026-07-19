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Mohamadou Kanté, joueur de West Ham (Photo by MI News / NurPhoto via AFP)

Mercato : l'OL compterait Mohamadou Kanté (West Ham) parmi ses cibles

  • par Gwendal Chabas
  • 3 Commentaires

    • Jeune milieu français de 20 ans, Mohamadou Kanté partira-t-il de West Ham après la relégation du club ? L'OL suivrait son profil.

    Né à Paris, formé à la Jeunesse Aubervilliers puis au PFC, Mohamadou Kanté est parti voilà deux ans à West Ham. Prêté dans le club parisien entre 2024 et 2025, le milieu de terrain a profité de son retour à Londres à l'été 2025 pour ensuite découvrir la Premier League lors du précédent exercice. Son rôle ne fut pas très important, mais il a tout de même participé à 11 rencontres de PL en 2025-2026, à chaque fois dans la peau d'un remplaçant.

    Il n'a pas pu empêcher la descente de son équipe, 18e du championnat l'an dernier. Après cette relégation, quel sera l'avenir du footballeur de 20 ans (génération 2005) ? D'après The Athletic, l'entraîneur, Nuno Espírito Santo, compte sur lui dans l'opération remontée en 2027. Mais son profil assez défensif semble attirer les convoitises d'écuries françaises selon nos confrères. Surtout qu'il est évalué à seulement un million d'euros par Transfermarkt. Parmi les formations de Ligue 1 citées, on retrouve Marseille, Monaco et l'Olympique lyonnais.

    Encore sous contrat pour 5 ans

    Si Mohamadou Kanté quitte effectivement l'Angleterre, l'opération se chiffrera toutefois à un plus gros montant, car il lui reste cinq années de contrat. Il avait prolongé en octobre dernier. Joueur doté d'un profil solide (1m90), ce droitier à l'aise des deux pieds et doté d'un gros volume de jeu pourrait en tout cas animer le reste de l'été entre la France et l'outre-Manche.

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    3 commentaires
    1. Avatar
      Monark - dim 19 Juil 26 à 10 h 05

      Pour palier aux départs programmés de tanner et Mangala ?

      Signaler
      1. RBV
        RBV - dim 19 Juil 26 à 10 h 19

        Fort probable. Je pense que le mercato va s’accélérer grandement…et il va falloir ! Parce que les manquent sont criants…un ARD et un avant centre en priorité !

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        1. Avatar
          leroilyon - dim 19 Juil 26 à 10 h 24

          Ca serait surtout pas mal de prendre des profils ayant un peu d'expérience c'est bien beau tout ces gosses mais on en a deja plein notre centre de formation .

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